Irmão de Rodrigo Faro é feito refém em assalto; bandidos levam 10 relógios

O empresário Danilo Faro, irmão do apresentador de TV Rodrigo Faro, foi feito refém na manhã de sexta-feira (19/7), dentro de seu próprio apartamento em um assalto na região dos Jardins, em São Paulo. Os bandidos levaram joias, dois celulares e dez relógios de pulso, segundo a polícia. Ninguém foi preso até o momento.

A Secretaria da Segurança Pública informou que ao menos dois bandidos participaram da ação. A vítima, de 47 anos, chegou a ter pés e mãos amarrados, mas não teve ferimentos graves. O caso ocorreu por volta das 9h, em prédio localizado na Alameda Itu, no Jardim Paulista.

Em um primeiro momento, os assaltantes teriam conseguido passar pela portaria do edifício alegando que eram funcionários de uma obra que ocorre em outro andar. Depois, entraram no apartamento de Faro após abordar, à mão armada, uma funcionária que trabalha para o empresário. A ação teria durado por volta de 20 minutos.

Faro foi abordado quando estava se preparando para sair para uma viagem de férias para a Itália. No apartamento, só estavam ele e a funcionária, de 49 anos, que também foi feita refém.

"De repente tinha um indivíduo com um arma apontada para a minha cabeça dentro do meu quarto", contou o empresário, em entrevista ao SBT. "Na hora que vi o revólver apontando para a minha cabeça, já entendi o que estava acontecendo."

Segundo o empresário, os bandidos o amarram, pelos pés e pelas mãos, e fizeram o mesmo com a funcionária que trabalha no apartamento. Depois, passaram a revirar o local atrás de objetos de valor.

"Eles pediam joias, relógios, dinheiro... Queriam saber onde era o cofre do apartamento, mas não tenho cofre", disse Faro. "Querendo me desvencilhar o mais rápido possível daquela situação, eu colaborei e indiquei para eles onde estavam os relógios e as joias."

Quando os bandidos saíram, Faro contou que a funcionário conseguiu desvencilhar uma das mãos e pegar uma tesoura para cortar as cordas. Eles, então, pediram socorro logo em seguida.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública, policiais militares atenderam à ocorrência ainda na manhã desta sexta. Ninguém foi preso até o momento. O caso foi registrado como roubo pelo 78.º Distrito Policial (Jardins), que agora prossegue com as investigações.