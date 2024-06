Rodrigo Faro vive crise de imagem e dá trabalho à Record

Sem ibope, o apresentador Rodrigo Faro vem dando trabalho para a emissora do bispo Edir Macedo. A TV Record precisou mover os "palitinhos" para tentar salvar a audiência do programa "Hora do Faro", aos domingos, já que o ibope tem gerado dor de cabeça para a direção da casa.

A crise de imagem do apresentador é tanta que, no passado, o programa de auditório, lutava de igual para igual com a concorrente Eliana, no SBT. Mas, até o momento, a atração não venceu a loira nenhuma vez nesse ano.

Vale ressaltar que, as raras vitórias ocorreram por causa do reality "A Fazenda", com o peão eliminado da semana participando de uma sabatina no palco. Lembrando que, passagem de Rachel Sheherazade, expulsa do reality rural por agressão, foi responsável pelos maiores índices do programa.

Record tenta dar fim em crise

Aproveitando a aceitação do público com a jornalista Rachel Sheherazade, e a saída de Eliana da emissora SBT, a direção da TV Record decidiu correr contra o tempo e estrear um programa dominical, com a ex-reality, ainda este mês, que antecede a "Hora do Faro".

O propósito das mudanças é entregar um público maior para o programa de Rodrigo Faro, já que não terá mais Eliana como rival. Vale lembrar que, a apresentadora vai deixar o SBT após 15 anos trabalhando na emissora, no próximo domingo (23).