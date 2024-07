Tadeu Schmidt revela motivo de ter desistido da carreira de jogador: "Decepcionado"

Tadeu Schmidt, que é apresentador do Big Brother Brasil, estará de volta às telinhas da Globo através da cobertura das Olimpíadas de Paris. E no clima dos esportes, o jornalista abriu o jogo ao relembrar sua desistência na tentativa de se tornar jogador de vôlei.

Em entrevista ao jornal Extra, ele afirmou que desistiu por não enxergar potencial na mesma proporção que o irmão, Oscar Schmidt, considerado um dos maiores jogadores de basquete nacional e mundial.

"Decepcionado"

"Eu queria ser no vôlei o que meu irmão, Oscar, era no basquete. Com 17 anos, eu fui cortado da seleção brasileira infantojuvenil e desisti. Eu vi que não chegaria no nível do meu irmão", disse Tadeu Schmidt. "Ninguém tem que encerrar uma carreira com esta idade, tem é que começar. Mas fiquei muito decepcionado. Depressão total. Por outro lado, ter desistido ali me levou a uma profissão que me deu muito mais sucesso, mais felicidades do que teria", contou.

Sincero, Tadeu Schmidt contou que passou a fazer terapia, em virtude da frustração com a carreira esportiva em que não deu continuidade. "Eu me lembro que já trabalhando na Globo, com o esporte, quando tinha que fazer matéria com a seleção de vôlei, via o Nalbert, já batia um sofrimento, do tipo "poderia ser eu ali". (…) Fazer terapia me ajudou. Comecei em 2004, e o analista foi me fazendo chegar à conclusão de que eu tinha que fazer bem feito o que era proposto, não ser o melhor do mundo", declarou.

