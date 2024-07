Hadson revela faturamento milionário com conteúdo adulto: "Ganhei o prêmio do BBB"

Hadson Nery, o Hadballa, como ficou conhecido durante o BBB 20, está fazendo o maior sucesso com a criação de conteúdo adulto no Privacy, e afirmou ter acumulado um faturamento grandioso a nível de prêmio do reality show da Globo.

"Ganhei o prêmio do BBB"

Em entrevista ao portal Gshow, o ex-BBB celebrou as conquistas financeiras, frutos do trabalho. "Ganhei o prêmio do BBB que não foi preciso ganhar lá dentro. Deu uma condição muito boa pra gente, rentabilizou bastante. A gente não teve coisas ruins, pontos negativos com relação a isso. Então, é aquele detalhe, ‘time que tá ganhando, não se mexe’", disse.

"Conquistei uma segurança financeira muito boa, que me dá condições até hoje de dizer que ganhei, que estou bem", revelou Hadson Nery. Casado com Eliza Fagundes, ele ressaltou que não produz conteúdo pornográfico, e sim sensual, e se orgulhou das conquistas nas plataformas adultas.

"Eu sou o produtor de conteúdo adulto que mais rentabilizou em 15 dias em uma única foto e em um mês. Depois de quatro anos, eu sou o que mais vende", disse ele.

