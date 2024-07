Heihachi Mishima está vivo e retornará para uma nova história em 'Tekken 8'

O produtor de Tekken 8, Katsuhiro Harada, subiu no palco da EVO 2024, um campeonato de jogos de luta, para anunciar um trailer misterioso para os fãs da franquia, no último domingo (21/7). No trecho, é possível ver pedaços de história mostrando a continuação da campanha e um homem misterioso lutando com diversos monges. No fim da prévia, ele se revela como o Rei do Punho de Ferro, Heihachi Mishima, declarando seu retorno à franquia. O lutador será o próximo personagem DLC de Tekken e chega ao jogo durante a primavera de 2024.

A surpresa dos fãs da série foi imensa, já que o próprio Harada confirmou diversas vezes que Heihachi havia morrido no último jogo e que não voltaria tão cedo para a franquia. O vídeo, inclusive, foi passado logo em seguida ao trailer, gerando risada na plateia da EVO.

Este é o terceiro DLC desde o lançamento do jogo, que já trouxe de volta personagens queridos pelos fãs, como o capoeirista brasileiro Eddy Gordo e a primeira-ministra polonesa e karateka, Lidia Sobieska— que chegou ao jogo na noite da segunda-feira (22/7).

Pela primeira vez na história da franquia, Tekken 8 adicionará um capítulo totalmente novo à sua história principal, expandindo o enredo 'O Despertar das Trevas', que continua o confronto entre as famílias Kazama e Mishima. A expansão do modo história estará disponível como uma atualização gratuita para todos os jogadores.

Tekken 8 está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.