Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (23/7)

Lua vazia de manhã

Data estelar: Lua Vazia das 6h57 até 10h24

Apesar de a consciência de nossa humanidade estar voltada simultaneamente, e o tempo inteiro, para as dimensões subjetiva e objetiva do Universo, o convencimento atual nos faz tratar a subjetividade como uma experiência que não deve ser levada a sério, porque a realidade mais real só aconteceria na objetividade, no mundo das formas, perceptível pelos cinco órgãos sensórios.

Esse destrato da subjetividade nos custa horrores, porque é a metade mais nobre da percepção da realidade, e se não adotamos o hábito de a valorizar, nos abstraindo da vida exterior das formas objetivas, com o tempo vão se produzindo doenças emocionais e mentais graves.

Todos os períodos de Lua Vazia servem para nos voltarmos à vida interior, e nela nos darmos licença para viver despreocupadamente.





ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Imponha sua vontade, exercite seu direito, mas considere que todas as pessoas podem querer fazer igual, ao mesmo tempo, e isso significaria o surgimento de um tipo de caos que, depois, seria muito difícil colocar em ordem.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A insegurança bate à porta, mas ela não traz nenhuma novidade, é sempre a mesma, tentando minar seu humor para que, no fim, você cometa algum erro e, assim, ela pareça ser sua segura salvadora e orientadora. Não é!

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há coisas que precisam ser ditas, porque se continuarem em segredo perturbariam o bom andamento de tudo. Porém, são coisas que precisam ser ditas na hora certa, para evitar que sejam tiros saindo pela culatra.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Evite se intimidar com o que acontece ou com a perspectiva de, provavelmente, você ter de dar um passo maior que a perna para realizar suas pretensões. Em algum momento se torna necessário apostar alto na vida.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Contrarie as contrariedades que açoitam sua alma, evite se render a elas, porque ainda que pareçam insuperáveis, como o medo, mesmo assim, se você se lançar à aventura da vida, encontrará uma forma de superar tudo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A voz da alma se faz ouvir em bom tom e som, e todas as pessoas são capazes de prestar atenção a ela e seguir suas orientações. Porém, a natureza da alma nunca é impositiva, você precisa escolher se orientar por ela.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se todo mundo colaborasse e as pessoas cuidassem umas das outras, em vez de se tratarem como estorvos, é certo que o mundo seria diferente, mais afável e simpático, além de produtivo. Siga por esse caminho, apesar de tudo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Conhecer os cantos escuros da alma não há de servir para você se acomodar neles, mas para dissipar as densidades emocionais e mentais que impedem seu progresso. Faça isso como necessidade, e não como esporte.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O princípio da realidade há de ser respeitado, o que significa que não seria interessante você continuar argumentando para ter a razão; diante do que os fatos comunicam é melhor se ater a esses do que ter a razão.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há loucuras que de tão normalizadas passam despercebidas. É o caso de as pessoas continuarem tentando prescindir umas das outras, mesmo cientes de que só através da união e colaboração progrediriam com segurança.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O pior que se pode fazer diante das contrariedades é se agarrar a elas para entoar queixas e lamentos. Isso seria perda de tempo e da preciosa energia vital que poderia ser investida na superação das contrariedades.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Por mais que você não goste do que precisa fazer, a ação se impõe como filha da necessidade, e com ela não há discussão, você pode até escolher protelar o cumprimento dos deveres, mas esses continuarão inevitáveis.