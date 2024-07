Com Fernanda Torres, longa-metragem de Walter Salles compete em Veneza

Com parte da vida retratada em filme de Walter Salles, a vida da mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva, a ativista Eunice Paiva, está entre as tramas a concorrer na 81ª edição do Festival de Veneza, que transcorrerá entre 28 de agosto e 7 de setembro. Com isso, os holofotes se voltam para os atores de Ainda estou aqui Selton Mello, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, todos protagonistas da fita nacional. Morta em 2018, a viúva do deputado Marcelo Paiva já esteve retratada no cinema, com a composição de Eva Wilma, em Feliz ano velho (1988). Fora de competição Apocalipse nos trópicos traz a assinatura de Petra Costa (de Elena e de Democracia em vertigem).

Em 2024, o júri do festival italiano será presidido pela atriz Isabelle Huppert. O diretor Kleber Mendonça Filho compõe o corpo de avaliadores das fitas. Pedro Almodóvar, com The room next door; o celebrado Luca Guadagnino (à frente do longa Queer) e o chileno Pablo Larraín (de Maria) estão entre os cineastas autorais selecionados. Entre as diretoras está a grega Athina Rachel Tsangari e a italiana Maura Delpero. Bastante aguarda, a estreia de Coringa: Delírio a dois, de Todd Phillips, estará na competitiva.



A abertura da festa se dará com a exibição de Os fantasmas ainda se divertem: Beetlejuice, de Tim Burton. Um curta-metragem de Marco Bellocchio; uma obra de Claude Lelouch, Finalement e um curta de Alice Rohrwacher e Jr. Habitual dos festivais, Amos Gitai estará com filme fora de competição, bem como Alfonso Cuarón e Thomas Vinterberg, ambos criadores de séries.