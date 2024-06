Artistas brasilienses, Maeve e Bodanzky são escalados para votar no Oscar

Filme Pedágio, com Maeve Jinkings - (crédito: Paris Filmes/Divulgacao)

Entre quase 490 novos membros, e futuros jurados do Oscar que passarão a estar no quadro Academia de Artes e Ciências Cinematográficas estão talentos nacionais. Com novos representantes, ao menos, três novos integrantes são brasileiros, entre os quais a brasiliense Maeve Jinkings (de Boi neon e Pedágio), a montadora Flávia de Souza (responsável por documentários, inclusive estrangeiros) e o diretor paulista que atuou na Universidade de Brasília, como aluno e professor, e atesta o pendor de candango, Jorge Bodanzky (à frente de filmes como Amazônia, a nova Minamata). A produtora carioca Renata de Almeida Magalhães e o músico Plínio Profeta também foram destacados na nova lista da Academia.

Nos últimos anos, a diretora Petra Costa (Elena e Democracia em vertigem), o músico Carlinhos Brown (Rio), o ator Wagner Moura (Tropa de elite) e a diretora de Brasília Maria Augusta Ramos (Justiça) também foram convidados para a associação internacional de cinema. Impulso de representação negra e favorecimento de mulheres no quadro da Academia foram enfatizados nas últimas escalações.