Em clima de férias, Tati Machado surge toda sorridente em fotos de biquíni

Tati Machado está aproveitando suas férias em grande estilo! Nas redes sociais, a apresentadora postou alguns registros em que aparece toda sorridente se divertindo em uma praia paradisíaca.

Nas imagens, a campeã do Dança dos Famosos 2024 aparece usando um biquíni com estampa animal print enquanto toma banho de sol. "Eu de férias", escreveu Tati na legenda do post.

Em outra foto, ela surge ao lado do marido, Bruno Monteiro. O casal posou em clima de romance em meio à natureza. Nos comentários do post, Tati Machado foi cercada por elogios:

"Já te disse que você é linda? Poxa TATI", disse uma seguidora. "Maravilhosa", comentou uma internauta. "Tati divirta-se muito… Curta suas férias com intensidade!!!", declarou mais uma seguidora.