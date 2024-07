Mari Ávila sorteia fã para gravar vídeo de sexo dentro de carro

Mari Ávila decidiu fazer um sorteio inovador em sua plataforma de conteúdos adultos. Na ocasião, a influenciadora +18 prometeu sortear um fã para gravar um vídeo de sexo com ela dentro de seu carro avaliado em mais de R$ 1 milhão.

Nas redes sociais, Mari comentou sobre a decisão: "Eu sei que a maioria de vocês já me conhece, mas pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Mari Ávila, criadora de conteúdo adulto na comunidade que mais cresce no Brasil", disse ela.

"Recentemente eu comprei esse Porsche Cayenne avaliado em mais de um milhão de reais, óbvio que com a ajuda dos meus assinantes. E eu resolvi comemorar essa conquista com ninguém mais, ninguém menos, que com as pessoas que me ajudaram a conquistar esse tão sonhado carro. E eu vou dar a chance de um de vocês ser o primeiro a gravar comigo, dentro do meu carro e ainda ganhar R$10 mil por isso. Já pensou nisso?", destacou a influencer.

Na sequência, Mari Àvila explicou que, para participar do sorteio, precisa ser assinante em sua plataforma de conteúdo adulto: "É preciso estar com a sua assinatura ativa e me mandar o seu @ do Instagram lá no site da comunidade. O sorteio vai acontecer no final de agosto", avisou a gata.