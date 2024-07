Série ‘Pachinko’ ganha trailer da segunda temporada

Na última segunda-feira (22), a Apple TV+ revelou o trailer da 2ª temporada de Pachinko. A série é baseada no romance de Min Jin Lee, lançado em 2017.

Pachinko narra a história de quatro gerações de uma família coreana que se mudou para o Japão antes do início da Segunda Guerra Mundial. De acordo com a sinopse oficial da 2ª temporada, “as histórias paralelas começam em Osaka em 1945, onde Sunja é forçada a tomar decisões perigosas para a sobrevivência de sua família durante a Segunda Guerra Mundial, e em Tóquio em 1989, onde Solomon explora novos e humildes começos.”

No trailer, Koh Hansu (Lee Min-ho) se reúne com Sunja (Minha Kim) em Osaka, no Japão, devastada pela guerra, depois de quase duas décadas separados. “Já se passaram 14 anos. Como você me achou?” Sunja pergunta ao ver Hansu. “Eu nunca perdi você”, ele responde.

De acordo com a Variety, outros membros do elenco da segunda temporada incluem Yuh-Jung Youn, Jin Ha, a recém indicada ao Emmy Anna Sawai, Eunchae Jung, Soji Arai, Junwoo Han, Jimmi Simpson e Sungkyu Kim.

Vale destacar que a primeira temporada de Pachinko, estreou em março de 2022 e foi indicada ao Emmy pelo excelente design do título principal. O projeto ganhou prêmios no Gotham Awards de 2022 para séries inovadoras e no Critics Choice Awards de 2023 para melhor série em língua estrangeira.

Soo Hugh atua como criador da série, escritor e produtor executivo com Michael Ellenberg, Lindsey Springer e Theresa Kang. Leanne Welham, Arvin Chen e Sang-il Lee atuam como diretores da 2ª temporada.

Vale lembrar que a segunda temporada de oito episódios estreará globalmente em 23 de agosto.

Assista: