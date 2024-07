Julinho Casares, filho de Júlio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube, está noivo de Lara Silva. Os dois oficializaram o novo status recentemente, e o rapaz comentou sobre a aprovação do sogro, Faustão, pai da cantora.

Em entrevista à revista Quem, o apresentador contou que pediu o apoio do apresentador, além da sogra, Luciana Cardoso, e o cunhado, João Silva. "Já estava decidindo onde eu ia fazer e quando, já sabia que ia ser esse ano. Conversei muito com meu sogro, com a minha sogra, pedi sugestões de lugares", disse ele, que pediu a mão da amada durante viagem para Londres, na Inglaterra.

Após quase cinco anos de relacionamento, Julinho confessou que já cogitava avançar o estágio da relação com Lara Silva. "Foi algo que já estava decidido em fazer, já sabia que ia ser agora, mas estava só decidindo os detalhes. É uma nova etapa, muito legal para a gente", contou.

"Estamos muito felizes agora, curtindo esse momento de noivado. É muito bom, muito feliz", explicou Julinho, que não poupou elogios a Faustão, com quem possui uma relação harmoniosa: "Ele é um cara sensacional, não é porque é sogro, mas é um cara fenomenal, todo mundo que conhece sabe disso, então ele sempre ficou muito animado com a ideia", declarou.

O post Noivo da filha de Faustão revela como é a relação com o apresentador foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.