Patrícia Ramos relembra polêmica com Key Alves na Globo

Patrícia Ramos relembrou a repercussão causada pelo vazamento de um áudio em que detonou Key Alves, nos bastidores do BBB 23. Na ocasião, após o encerramento do podcast BBB Tá On, a apresentadora se referia a jogadora de vôlei como "escrota".

Em entrevista ao programa Passa Lá em Casa, comandado pela atriz Valentina Bandeira, no YouTube, a influenciadora digital rasgou o verbo após ter sido questionada sobre a polêmica com a ex-BBB, e brincou ao sugerir que o conteúdo teria sido vazamento de propósito.

"Eu ia desfigurar a cara dela"

"Eu tenho pra mim que foi o próprio Boninho que para dar uma movimentada me usou [risos]. Eu ia desconfigurar a cara dela. Não ia ter ácido hialurônico pra dar jeito naquilo ali (…) Ela é insuportável!", disparou Patrícia Ramos. Sincera, a apresentadora contou que foi convocada para uma reunião às pressas após ter virado alvo de polêmica com Key Alves.

"Quando vazou o áudio foi toda uma mobilização [na Globo], fazer uma reunião, e eles queriam que eu usasse camisa branca, ficar sem maquiagem e falasse: ‘Gente, me desculpa, Key Alves e a todos os fãs’, mas do jeito que eu sou debochada, as pessoas vão ver na minha cara", disse ela. "Queriam que eu gravasse um vídeo, e o máximo que eu pude fazer foi uma nota escrita", relembrou Patrícia Ramos.