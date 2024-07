Pabllo Vittar não se apresentará na abertura das Olimpíadas, diz assessoria

Pabllo Vittar é uma das vozes de 'Alibi', música que está na 12ª posição das mais ouvidas do mundo no Spotify. - (crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar)

Após o vazamento de um suposto áudio da mãe de Pabllo Vittar, especulações sobre a participação da cantora na abertura das Olimpíadas de Paris lotaram as redes sociais. No entanto, a assessoria da drag queen afirmou ao Correio que a informação não procede. Não houve confirmação se o áudio vazado nas redes era da mãe de Pabllo Vittar.

No áudio que viralizou nas redes sociais, uma pessoa apontada como a mãe de Pabllo estaria afirmando que a cantora se apresentaria no evento. Segundo a assessoria, o que impediria a artista de participar da cerimônia que abre a maior competição esportiva do mundo seria um show gratuito marcado para o sábado (27/7) em Parnaíba, no estado do Piauí.



A especulação da presença da brasileira na cerimônia de abertura é uma consequência do sucesso da música Alibi da cantora irani-neerlandesa Sevdaliza, que está no top 50 global do Spotify. A música tem participação da drag queen e da cantora francesa Yseult, especulada como atração do ato inicial das Olimpíadas.



Apesar da assessoria ter negado a participação na abertura, não há nenhuma agenda confirmada da cantora para a sexta-feira. Também há rumores de que Celine Dion e Lady Gaga vão se apresentar na cerimônia, porém nenhuma atração foi confirmada pelo comitê olímpico internacional e nem pela assessorias das artistas.