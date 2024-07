Atriz de apenas 19 anos, Beatriz Linhales atua em diversas frentes

Beatriz Linhales, 19 anos, está em Pedaço de mim, primeira novela brasileira da Netflix. Escrita por Ângela Chaves e com direção geral de Maurício Farias, a série protagonizada por Juliana Paes e Vladimir Brichta estreou neste mês e já é sucesso mundial.

"É uma honra ter trabalhado com pessoas que estão no meio artístico há tanto tempo. A fama delas é consequência do trabalho, e compartilhar com essas pessoas foi um grande barato. Foi uma experiência que me acrescentou muito", diz Beatriz.

No teatro, a atriz protagoniza a nova montagem da peça Pluft, o fantasminha, de Maria Clara Machado, que estreou no teatro O Tablado, em junho, sob direção de Cacá Mourthé.

A atriz também é protagonista, ao lado de Gabriel Portela, interpretando Belinha, em uma das quatro histórias curtas de Todo mundo ainda tem problemas sexuais, longa-metragem baseado na obra e roteiros de Domingos Oliveira, dirigido por Renata Paschoal, que será lançado ainda em 2024.

No streaming, Bia já pode ser vista em Álbum em família, longa dirigido por Daniel Belmonte, com elenco recheado de grandes nomes da dramaturgia como, por exemplo, Renata Sorrah, Tonico Pereira, Lázaro Ramos, entre outros. O filme foi todo rodado remotamente, durante a pandemia de covid-19.