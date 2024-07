Olimpíadas: relembre os artistas brasileiros que já participaram das aberturas

As Olimpíadas de Paris já tiveram início, mas a cerimônia de abertura será realizada nesta próxima sexta-feira (26), às 14h30 (horário de Brasília) – com transmissão na íntegra na TV pela Globo e SporTV, e nas plataformas pelo Globoplay, ge.globo e CazéTV.

A ocasião que inaugura mais uma edição do evento multiesportivo global já promete ser histórica pelo desfile das delegações, que ocorrerá em barcos no rio Sena, o rio que atravessa a Cidade das Luzes.

Para este momento especial, as Olimpíadas costumam reunir diversos artistas e bandas para suas respectivas apresentações. Ao longo das edições, nomes consagrados do pais anfitrião são assistidos por centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo.

Em 2016, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, trouxe um show musical memorável, acompanhado de nomes de peso da música nacional, da antiga e nova geração. Além da presença deles, outros artistas aclamados pelo grande público, como a modelo Gisele Bündchen, que interpetou a Garota de Ipanema, roubaram a cena.

Naquela ocasião, nomes como Anitta, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho, Marcelo D2, Ludmilla, Jorge Ben Jor, Elza Soares (1930-2022), MC Soffia, Daniel Jobim e Karol Conká formaram o line-up da abertura das Olimpíadas de 2016, que ocorreu no Estádio do Maracanã.

