Celine Dion sai pelo teto solar do carro e causa comoção em Paris

A cantora Celine Dion, que cantará na Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Paris na sexta-feira (26/7) de acordo com o portal TMZ, comoveu os fãs na capital francesa. Na noite desta quinta-feira (25/7), os admiradores a aguardavam na frente do hotel, e a diva, sem hesitar, colocou-se para fora do carro pelo teto solar para cumprimentá-los.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver a grande quantidade de celulares que gravavam Celine enquanto ela chegava ao hotel. Quando a cantora passou, foi ovacionada.

Em junho deste ano, a superestrela lançou um documentário chamado I Am: Celine Dion, que mostra os bastidores da luta de Celine contra uma condição neurológica rara, chamada síndrome da pessoa rígida (SPR). A doença provoca rigidez muscular, afeta a mobilidade e causa dores agudas.

Nas redes sociais, os fãs comemoraram a felicidade de Dion. "E ela falando no doc que não sabia se as pessoas ainda iriam gostar dela e olha só, muito rainha mesmo", comentou uma admiradora. "Como é bom ver a Celine assim! Que a saúde dela venha continuar sendo restaurada", completou outra.