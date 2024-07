Clodo Ferreira recebe homenagem com show no Clube do Choro

Hoje, a partir das 20h, a 12ª edição da revista Guia Musical de Brasília será lançada com show, no Clube do Choro (Setor de Divulgação Cultural), em homenagem ao compositor Clodo Ferreira. O show A transformação social através da música, organizado pela dupla de artistas Joaquim Barroncas e Márcia Tauil, promoverá o encontro de cantores e instrumentistas para uma noite regada a muita música. A mais recente edição da revista se destaca por registrar a última entrevista concedida por Clodo publicada em veículo impresso. Ele morreu em 16 de julho

Gog, Márcia Tauil, Ana Noronha, Sérgio Morais, Cairo Vitor e João Marinho são alguns músicos que marcam presença hoje. Comovidos pela morte de Clodo, cantores e instrumentistas, especialmente convidados para o lançamento da nova edição do Guia Musical de Brasília, se reúnem para celebrar a música como agente de transformação social. Na data em que Clodo Ferreira completaria 73 anos de idade, os músicos vão cantar Revelação, conhecida composição gravada por artistas como Fagner e Fafá de Belém.

Clodomir Souza Ferreira nasceu em 1951, na cidade de Teresina (PI). Mudou-se para a capital federal na juventude e, rapidamente, encontrou no Planalto Central inspiração para compor canções imortalizadas nas vozes dos mais talentosos cantores. Para Márcia Tauil, cantora e uma das organizadoras do evento, Clodo Ferreira teve papel fundamental no desenvolvimento das artes genuinamente brasileiras. "Clodo tem importância nacional. Eu mesma viajo com um show que traz a canção Revelação no repertório e, em qualquer cidade em que a canto, a plateia canta junto e se emociona", ressalta Márcia.

A cantora e professora de canto Myrlla Muniz é exemplo vivo do legado deixado por Clodo Ferreira para a música brasileira. Sobre o evento de hoje, ela ressalta sobre o sentimento de fazer uma homenagem ao mestre Clodo. "Cantar para ele, agora, será uma grande emoção. Clodo é um 'Bach brasileiro', um poeta impávido, como nós chamávamos internamente. Dizia a ele que, quando cantava, ele dava aula. E, ele gostou disso. É retumbante a sua música, como um hino que ainda iremos aprender e conhecer", enaltece Myrlla. A professora de canto contou com o apoio e a orientação de Clodo durante a realização de uma pesquisa sobre Patativa do Assaré, poeta popular cearense.

Clodo Ferreira morreu duas semanas antes de completar 73 anos. Músico, poeta e professor da Universidade de Brasília (UnB) — mais especificamente, da Faculdade de Comunicação (FAC/UnB) —, ministrou disciplinas que discutiam a interação entre música e comunicação.



12º Guia Musical

de Brasília

Lançamento, hoje, a partir das 20h, no Clube do Choro de Brasília (SDC, bloco G). Couvert artístico: R$ 45 (lote promocional) taxa na Bilheteria Digital.

Colaborou Pedro Ibarra

*Estagiário sob a supervisão

de Severino Francisco