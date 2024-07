Davi, vencedor do BBB24, perde 100 mil seguidores após polêmica com armas

Além do valor do prêmio, Davi conseguiu uma bolsa de estudos durante o reality e afirmou sonhar em se tornar médico - (crédito: Divulgação/Redes Sociais)

O ex-BBB Davi Brito, campeão da edição deste ano do reality, perdeu 100 mil seguidores após publicar imagens e vídeos em um clube de tiro neste fim de semana. "Certificado na mão! Está autorizado", celebrou no último, 28. Com a repercussão negativa, Davi apagou a publicação.

"Achei que ele ia ser o Dr. Davi, ia estudar pra fazer medicina... E tá fazendo aula de tiro", reclamou um perfil no X, antigo Twitter. "Não era ele que queria salvar vidas sendo médico?", questionou outro perfil.

Além do valor do prêmio, Davi conseguiu uma bolsa de estudos durante o reality e afirmou sonhar em se tornar médico. A polêmica da aula de tiro não foi a primeira que o ex-BBB entrou após o fim do programa, em abril. Desde então, ele perdeu mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Polêmicas

Outro fator que desagradou o público foi uma foto postada por Davi enquanto ajudava as pessoas nas enchentes do Rio Grande do Sul, em maio. O ex-participante surgiu sorrindo em uma selfie. Durante este período, ele também fez diversas lives e também recebeu críticas pela exposição da tragédia.

Além disso, Davi também divulgou o próprio código do Pix nos stories para angariar doações às vítimas das chuvas, em vez de compartilhar contas de instituições de caridade, e precisou se retratar publicamente ao afirmar que as doações o ajudaram a viajar até o Rio Grande do Sul por ter falta de dinheiro - a premiação deste ano o consagrou com R$ 2,3 milhões.

Em julho, Davi, um dos poucos ex-participantes a manter contrato com a Globo, também implorou por uma vaga em A Fazenda, reality exibido pela concorrente Record TV. "Se quiser me botar na Fazenda lá, o pau vai quebrar na Fazenda também. Bora? Partiu, Fazenda? Vou virar fazendeiro", afirmou.