Valesca Popozuda revela se ainda utiliza acessório nas partes íntimas

Valesca Popozuda não nega para ninguém que é ousada. A funkeira já revelou publicamente que costuma utilizar piercings em partes do corpo, como nariz, no umbigo e nas partes íntimas.

Em entrevista ao jornal Extra, a ex-vocalista do Gaiola das Popozudas confessou se ainda utiliza a joia na região, e como costuma cuidar. "É igual para qualquer parte do corpo. Nunca inflamou nada. Lavou, tá novo. Das vezes que fechava, eu ia lá e furava de novo", contou.

"Não doeu nada para furar. Tenho vontade de colocar no bico do peito, mas dizem que dói. No nariz e no umbigo doeu mais que na perereca", revelou Valesca Popozuda. A cantora, que é mãe de Pablo, de 24 anos, contou que perdeu a vergonha com a nudez após a gestação.

"Depois que tive meu filho, que foi de parto normal, eu não tive vergonha de mais nada. Eu não tenho vergonha do meu corpo nem de estar nua na frente da galera. Me sinto tão à vontade, é uma liberdade. Eu não tenho maldade, ela está na cabeça das pessoas", pontuou a artista.