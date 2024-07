Igor Jansen avalia assédio do fãs por cenas de cueca em "No Rancho Fundo"

Igor Jansen está fazendo o maior sucesso em No Rancho Fundo, atual novela das seis. O ator, que interpreta Aldenor, viralizou recentemente ao surgir apenas de cueca em uma cena, e reagiu aos comentários ousados que recebe na web.

Em entrevista à revista Quem, o ex-ator mirim confessou que credita que ainda existe uma memória do público sobre seus trabalhos em produções infantojuvenis, como As Aventuras de Poliana (2018), no SBT, em que foi um dos destaques.

"Para ser sincero, eu imaginava [que ia repercutir], porque boa parte do público ainda me vê como infantojuvenil, mas a galera tem que entender que eu já tenho 20 anos e já estou evoluindo na questão dos personagens, conteúdo, música e por aí vai", declarou Igor Jansen.

O ator de No Rancho Fundo, por sua vez, descreveu sua satisfação pela estreia em grande estilo na Globo. "Está sendo maravilhoso. Fui recebido de uma forma incrível, [trabalho] com pessoas maravilhosas, com um elenco incrível e com a produção foda. Não imaginaria ser diferente. Minhas expectativas já eram altas e superaram", comentou.

