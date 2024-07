Raça Negra vibra com homenagem de ginasta nas Olimpíadas de Paris - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Luiz Carlos, vocalista do grupo Raça Negra, comentou nesta segunda-feira (29), da homenagem que recebeu da ginasta Julia Soares, na Olimpíada de Paris. A esportista usou o hit Cheia de Manias para apresentar seu espetáculo no último domingo (28).

"Foi uma honra, Júlia é tão jovem e escolheu uma música nossa para este momento tão importante da vida dela. A cada dia se comprova que a música é atemporal, tem canções que continuam passando de geração a geração. Estou na torcida para as próximas etapas de toda equipe brasileira, foi lindo!", comentou à Quem.

Numa rede social, o cantor reforçou: "JULIA, QUE MOMENTO! Vai Brasil! Vibramos com você! Arrebentou demais", postou na legenda do post. Os seguidores reforçaram os elogios. "Foi lindo de ver e de ouvir", "Quanta emoção", "O mundo canta Raça Negra", "Raça Negra até nas Olimpíadas! Ícone", "Vamos time", dispararam os fãs do cantor.