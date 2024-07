Ex-diretor da Globo pode emplacar novela na Band

Reprodução/Instagram Jayme Monjardim

A Band não descartou totalmente a possibilidade de retomar o seu setor de dramaturgia. Apesar das diversas impossibilidades recentes em decorrência da contenção de gastos, Jayme Monjardim, ex-diretor da Globo, estaria com um projeto em análise com o canal.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, os planos de uma série ou novela em parceria com o diretor segue em vigor por ambas as partes. A chance de iniciar as atividades ao longo deste segundo semestre não foram descartadas, inclusive.

Para quem não sabe, Jayme Monjardim foi responsável por novelas de sucesso como Pantanal (1990) e A História de Ana Raio e Zé Trovão (1990), na extinta Rede Manchete. Na Globo, onde estreou em 1984, ele dirigiu obras como Sinhá Moça (1986), Terra Nostra (1999), O Clone (2001), Páginas da Vida (2006), Viver a Vida (2009), A Vida da Gente (2011) e a mais recente, Tempo de Amar (2017).

Recentemente, o próprio Jayme confessou que não teve seu contrato renovado com a Globo, após 40 anos. "A decisão foi de ambas as partes", disse, em entrevista à coluna Terraço Paulistano, na revista Veja.