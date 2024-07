O ex-BBB contou que a discussão teve início após ela perguntar se ele irá chorar no dia do casamento - (crédito: Reprodução/Instagram)





Eliezer utilizou as redes sociais nesta última terça-feira (30/7), e revelou que teve uma briga com Viih Tube, ao falarem sobre as expectativas para realização da cerimônia de casamento deles. Através das redes sociais, o influenciador digital deu detalhes da situação que acabou em discussão.

"Coitado de mim"

Através dos stories do Instagram, o ex-BBB contou que a discussão teve início após ela perguntar se ele irá chorar no dia. "Eu e a Viih estávamos conversando sobre a festa do nosso casamento. Ela me perguntou se eu ia chorar quando ela entrasse vestida de noiva. Aí eu, coitado de mim, sem pensar, na inocência, respondi que acho que não", iniciou.

"Acabou para ela, quase pediu o divórcio. Ela: ‘Como assim acho que não? Vou entrar e sair mil vezes até você chorar porque não vou ser humilhada'", contou Eliezer, que é pai de Lua Di Felice, de 1 ano, e Ravi, que nascerá em breve.

O influenciador, então, confessou que chorou e acredita que não irá chorar porque já chorou na cerimônia deles no civil. "Ela botou as crianças no meio: ‘Serão seus filhos entrando de daminha e pagem, você não ama seus filhos?’. Senhor, a única forma de sair da situação foi falar: ‘Vamos ver juntos o vestido de noiva.'", disse.

Eliezer (Foto: Reprodução/Instagram)

O post Eliezer revela briga com Viih Tube e explica motivo: "Coitado de mim" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.