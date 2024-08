Repleta de expectativas, novela "Mania de você" inicia divulgação em massa

Faltando um mês para o desfecho da saga de José Inocêncio (Marcos Palmeira), a partir de segunda-feira (5/8), o público vai conhecer um pouco mais sobre Mania de Você, a festejada substituta. É que começa a campanha “on air” da próxima novela das 21h, com estreia prevista para o início de setembro na Globo.

Com peças inseridas ao longo da programação da TV Globo, com início no Encontro com Patrícia Poeta, a campanha conta com imagens tanto para o conteúdo dos programas quanto para os intervalos comerciais.

Para encerrar esse dia de chamadas especiais com os personagens Viola (Gabz), Luma (Agatha Moreira), Mavi (Chay Suede), Rudá (Nicolas Prattes), Molina (Rodrigo Lombardi), Mercia (Adriana Esteves), Berta (Eliane Giardini) e Isis (Mariana Ximenes) vai ao ar o primeiro trailer da novela, no intervalo de Renascer.

Mania de você é uma novela criada e escrita por João Emanuel Carneiro — dos sucessos Avenida Brasil (2012) e Todas as flores (2022) —, com colaboração de Marcia Prates, Eliane Garcia, Marina Luísa Silva e Zé Dassilva e pesquisa de texto de Marta Rangel.

A novela tem direção artística de Carlos Araújo, direção geral de Noa Bressane e direção de Guilherme Azevedo, Philippe Barcinski e Igor Verde. A produção é de Gustavo Rebelo, Luis Otavio e Lucas Zardo, e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim.

Down no high society

Também na segunda-feira (5/8), outro sucesso de João Emanuel Carneiro está de volta, com a primeira reprise de Cobras & lagartos (2006) no Canal Viva. Dirigida por Wolf Maya, a novela exibida originalmente às 19h traz no elenco Mariana Ximenes, Carolina Dieckmann, Taís Araújo, Daniel Oliveira, Lázaro Ramos e Henri Castelli, além de medalhões como Marília Pêra, Francisco Cuoco, Herson Capri, Eliane Giardini, Milton Nascimento e Otávio Augusto. Vale a pena ver de novo.