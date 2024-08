Ellen C. Camp relata desafios para estrelar primeiro longa internacional

De Belo Horizonte para o mundo, Ellen C. Camp, de 26 anos, deu os primeiros passos no audiovisual já em Hollywood. No mesmo ano em que se formou no Célia Helena Centro de Artes e Educação, uma das mais importantes escolas de atuação do país, a atriz foi selecionada para estrelar My Penguin Friend (Meu Amigo Pinguim).

O longa americano, baseado em fatos reais, traz nomes como Jean Reno e Adriana Barraza, dirigido pelo premiado diretor brasileiro David Schürmann. O filme está previsto para chegar aos cinemas dos Estados Unidos em agosto, seguindo para o Brasil em setembro, além de cerca de 30 países das Américas do Sul, Central e Norte e da Europa.

Dedicando-se à atuação desde os 19 anos, Ellen vem trilhando sua carreira a passos largos. Com espetáculos teatrais como Gota d’água e O casamento do pequeno burguês no currículo, a atriz também estará em Por um fio, longa inspirado no livro do Dr. Drauzio Varella, com Rômulo Estrela e Bruno Gagliasso, entre outros nomes de peso.

Intensivão de inglês

Conquistando o papel da garota da vila por sua atuação impecável, a construção da personagem no entanto foi cercada por desafios. O longa é totalmente em inglês, idioma que Ellen não dominava até ser selecionada. “Quando recebi o ‘yes’, busquei um professor particular para acelerar o processo e diminuir o sotaque”, conta.

Para entrar na personagem, a atriz viveu alguns dias em uma vila de pescadores no litoral paulista, aprendendo costumes, cultura e culinária. “Tudo para entender quem era a minha personagem naquela circunstância e tempo, como ela conversava e interagia com as outras pessoas; que era bem diferente da minha vida longe da praia”.

Dando vida a uma repórter da vila que quis contar a história do protagonista para o mundo, os desafios não pararam por aí. “Tive que me transformar em uma menina que viveu a vida toda em uma vila de pescadores, pescava com seus pais, limpava seu próprio peixe para comer. Um desafio para mim, uma mineira que morou a vida toda longe do mar e vegetariana. Foi um importante aprendizado e foi uma delícia”, conta Ellen.

Anos 1970

No longa inspirado no livro do Dr. Drauzio Varella, Ellen viverá a Dra. Claudia, uma médica nos anos 70 em duas fases da vida. “Claudia é um exemplo das grandes mulheres daquela época que lutaram para conquistar seu espaço como médicas e fazer faculdade de medicina no Brasil. Naquele período, aproximadamente apenas 15% dos médicos eram mulheres e hoje graças a personagens como Claudia, esse percentual foi para 53%” conta a atriz.

O filme, com Bruno Gagliasso e Rômulo Estrela, está em pós-produção e ainda não tem previsão de estreia.

Obstáculos

“Se precisar de R$ 1 para voltar de São Paulo, vai voltar andando”. Essa foi a frase que Ellen ouviu ao contar para a família, em BH, que iria para a capital paulista tentar a carreira de atriz. A família não aceitava seu sonho. Após perder o pai que tanto amava, aos 19 anos, decidiu que aquele era o momento de encarar e viver seu sonho.

Com dinheiro emprestado para pagar a passagem para São Paulo, dividiu uma casa com 12 pessoas desconhecidas e conseguiu trabalho como modelo enquanto tentava conquistar uma bolsa de estudos no Célia Helena Centro de Artes e Educação — e conseguiu.

“Hoje eu vejo que cada dificuldade vivida e os muitos nãos me fortaleciam diariamente para continuar em busca dos meus sonhos e realizá-los”, afirma. Em 2020, estreou nos palcos; em 2022, fez seu primeiro filme internacional; e, em 2024, seu primeiro filme nacional.

Ícone de moda

Começando sua trajetória na moda em uma agência de Belo Horizonte aos 14 anos, Ellen já trabalhou com grandes marcas como Animale, Colcci, Le Lis Blanc, L'Oréal Paris e outras. E não pretende parar, conciliando atuação com trabalhos de moda e campanhas publicitárias, seguindo o exemplo de atrizes como a espanhola Penélope Cruz. Com o estilo marcante, clássico e sofisticado, a atriz levanta a bandeira da sustentabilidade e almeja marcas com o mesmo propósito.

“Nos últimos cinco anos, meus looks estão completamente envolvidos a um consumo consciente e responsável. Já não tenho mais roupas de tecidos sintéticos no guarda roupa; os sapatos também são de produtos reciclados e feitos a mão, com o intuito de usar os recursos do planeta da melhor forma possível, sem deixar minha identidade e elegância de lado.”

Defesa dos animais

Vegetariana há quase 10 anos, Ellen participa de diversas iniciativas sociais em prol dos animais e meio ambiente. Trabalha ativamente no Voice Of The Oceans, ONG de conscientização sobre a poluição plástica nos oceanos.

Além disso, a artista revela que está há cinco anos sem pintar as unhas. “Estou esperando uma marca realmente responsável fazer um produto livre de plástico. E quando essa marca existir, eu quero trabalhar com ela!”, finalizou.