Andressa Urach sofre problema de higiene na recuperação de cirurgia na língua

Andressa Urach, que recentemente se submeteu a realização de bifurcação da língua, com o objetivo de "aumentar o prazer", deu novos detalhes do processo de recuperação, através das redes sociais.

Através dos Stories do Instagram, a ex-vice Miss Bumbum explicou que há algumas dificuldades no processo de recuperação do procedimento, que envolve cortar a língua ao meio para criar uma aparência de língua de cobra.

"Três dias após a bifurcação da língua e ela está esbranquiçada, bem dolorida e inchada. Estou salivando muito e não posso escovar os dentes, tomar bebidas quentes, comer pimenta, alimentos sólidos ou ácidos por 10 dias", disse Andressa Urach.

"Também não posso fumar durante o período de cicatrização. O pós-operatório está sendo bastante doloroso", contou a ex-participante de A Fazenda.

Nos últimos dias, Andressa Urach explicou que decidiu realizar o procedimento de ‘cortar a língua’ para melhorar sua performance em conteúdos adultos, e que ajudará a aumentar o prazer nas práticas sexuais que envolvem a língua.

O post Andressa Urach relata descuidos com higiene para recuperação de língua dividida ao meio foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

