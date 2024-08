Resumo de 'Família é Tudo': Electra e Murilo fazem sexo, Frida surpreende Hans

Nos próximos capítulos da novela Família é Tudo, prepare-se para momentos emocionantes e reviravoltas surpreendentes. Entre os principais acontecimentos, finalmente veremos a primeira noite de amor entre Electra e Murilo.

Além disso, a novela trará a impactante reaparição de Frida, personagem de Arlete Salles que todos acreditavam estar morta. Revela-se que, na verdade, ela estava assumindo a identidade de sua irmã gêmea, Catarina, o tempo todo.

O vilão, Hans, sobrinho de Frida, ficará boquiaberto ao vê-la em sua casa. Para completar a semana cheia de emoções, Vênus e Léo finalmente darão um beijão.

Quer saber tudo o que vai rolar na novela Família é Tudo entre os dias 05 e 10 de agosto? Confira logo abaixo um resumo completo dos próximos capítulos:

05 de agosto (segunda-feira)

"Tom se desculpa por beijar Maya. Vênus fica comovida com o apelo de Léo por uma chance com ela. Hans divulga a notícia sobre a intoxicação no restaurante dos primos. Wilson sugere que Tom fique com Maya. Guto consola Mila. Vênus acusa Hans de sabotar o restaurante, na frente do Conselho que fiscaliza a missão do testamento. Catarina faz uma ligação misteriosa. Léo vê Otto perto da galeria. Plutão estranha o comportamento de Nanda. Jéssica garante a Mila que tomará o lugar de Electra no espetáculo. Electra e Murilo têm sua primeira noite de amor. Hans se surpreende ao ver Frida em sua casa."

06 de agosto (terça-feira)

"Hans tenta convencer Frida de sua inocência sobre a sabotagem. Léo diz a Vênus que tem uma ideia para melhorar a imagem do restaurante. Tom pensa na possibilidade de ficar com Maya. Hans implora que Frida não revele a farsa para os primos. Furtado conclui que foi Mila quem sabotou o restaurante. Vênus se emociona com o jeito como Léo a trata. Sheila discute com Andrômeda. Catarina alerta Frida para não se aproximar dos netos. Andrômeda vê Tom e Maya juntos e conta para Vênus. Hans cobra que Ernesto apresse o plano contra Andrômeda. Júpiter e Lupita ficam presos no elevador. Tom e Maya ficam juntos. Vênus e Léo se beijam."

Vênus e Léo (Foto: Reprodução/Globo)

07 de agosto (quarta-feira)

"Léo comemora o beijo em Vênus. Tom teme que a relação dele com Maya fique mais forte. Júpiter tenta acalmar Lupita no elevador. Luca, Wilson e Chantal convidam Chicão para participar de uma campanha para a produtora. Lupita se sensibiliza com os comentários de Júpiter sobre ela. Andrômeda reclama por Lulu criticar Chicão. Lupita volta a pensar em Júpiter. Leda descobre que Júpiter está apaixonado por Lupita. Hans tenta convencer Frida a desistir de falar com Furtado. Guto consola Mila. Electra finge ser amiga de Jéssica. Paulina volta para casa. Vênus vai com Murilo ao ateliê de Joana Bastos. Léo surpreende Otto e o questiona sobre as ex-madrastas de Vênus."

08 de agosto (quinta-feira)

"Otto garante a Léo que ele desejará proteger a pessoa que quer atentar contra Vênus. Furtado mente para Frida/Catarina. Paulina pede perdão a Tom. O perito explica seu laudo para Luca. Electra acredita que Jéssica pagou Norma para incriminá-la. Maya reclama do comportamento de Jéssica na frente de Wilson e Luca. Memo decide cobrar de Lupita a suposta dívida de seu avô. Elisa organiza um evento na rua de Lupita para exibir o comercial que elas fizeram. Furtado procura Mila. Léo faz um comentário sobre a noite em que Vênus foi atacada, e ela o questiona. Luca vai com Wilson e o perito falar com Electra."

09 de agosto (sexta-feira)

"O perito explica todo seu laudo para Electra, Murilo e Nanda. Jéssica discute com Maya. Léo se lembra do dia em que atacou Vênus e se sente mal. Furtado avisa a Mila que não a protegerá caso haja uma nova sabotagem ao restaurante. Electra descobre que Jéssica foi a responsável por todas as desavenças entre ela, Murilo e Luca. Jéssica faz intriga de Electra para Roger. Júpiter percebe que o feitiço de Marieta não deu certo e fica irritado. Electra revela para Luca tudo o que descobriu sobre Jéssica. Marieta convida Leda para ir com ela à apresentação no comercial de Lupita. Nanda tenta consolar Electra. Lupita fica animada com a produção feita por Elisa. Ubaiara se desespera ao ver Leda chegar para o evento de Lupita. Electra decide se vingar de Jéssica."

10 de agosto (sábado)

"Electra pede perdão a Luca e decide voltar para casa sozinha. Paulina pensa em revelar para todos que Brenda foi sua cúmplice em todas as armações. Ubaiara tenta se esconder de Leda e Marieta. Elisa humilha Lupita. Sheila pede para Chicão viajar com ela para o Rio de Janeiro. Ernesto avisa a Andrômeda que a gravação de seu clipe será no Rio de Janeiro. Frida/Catarina tenta esconder a emoção ao ouvir Vênus falar sobre ela. Tom passa mal, e Maya o ajuda. Júpiter alcança Lupita, mas não consegue se declarar. Electra conta para Vênus sobre Jéssica. Luca e Murilo se perdoam. Maya questiona Tom sobre a demora em marcar sua cirurgia. Jéssica procura Electra."

As informações podem ser alteradas de acordo com a edição dos capítulos.

