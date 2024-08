Davi Brito nega ter ameaçado ex com arma e cita ponto contraditório na acusação - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Davi Brito voltou a se defender de uma grave acusação feita por Tamires Assis, seu ex-affair. A moça abriu uma denúncia contra o campeão do BBB 24 alegando que ele a ameaçou com uma arma.

Por meio dos Stories, Davi citou um ponto contraditório envolvendo a acusação. Ele questionou o fato de, ao mesmo tempo que Tamires alega ter sofrido a ameaça, no dia seguinte, ela desejava vê-lo.

"Tem uma galera falando com minha mãe, minha família toda. Vamos colocar a cabeça para funcionar. Como é que eu: Davi Brito, ameaço uma pessoa com uma arma e, logo em seguida, no dia seguinte, a pessoa vem me ver?", disse ele.

Davi prosseguiu: "Isso não existe. Vocês entederam a logística? Por favor, vamos parar porque está feio. É só vocês colocarem a cabeça para pensar, porque não existe isso", reforçou o baiano.

Davi Brito fala sobre a acusação de ter ameaçado Tamires Assis com uma arma de fogo:

"Como é que eu ameaço uma pessoa com uma arma e logo em seguida a pessoa vem me ver? Não existe isso!" pic.twitter.com/b7J1rsKIMJ — Central Reality (@centralreality) August 3, 2024

Entenda a polêmica

Tamires Borges de Assis moveu um processo contra Davi Brito Santos de Oliveira por violência doméstica contra a mulher. Os dados da ação estão em segredo de Justiça, mas a suposta ameaça descrita pela moça ocorreu no dia 15 de julho.

Em depoimento, Tamires disse que o ex-BBB fez uma videochamada com ela e questionou de forma agressiva sua localização. Naquele momento, o baiano teria exibido uma arma de fogo e feito a ameaça.

Já no dia 16 de julho (um dia após o ocorrido), Tamires viajaria para Salvador (BA), para se encontrar com Davi. Ela, no entanto, cancelou o voo após o campeão do reality dizer que estava doente.

Apesar disso, no processo, conta que Tamires tem prints que provam as ameaças e o comportamento abusivo de Davi. Esses registros ainda não foram divulgados.





