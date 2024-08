Elenco de 'Família é Tudo' se empolga em dia de praia no Rio

João Baldasserini, o Ernesto de Família é Tudo, postou uma galeria de fotos com parte do elenco da trama de Daniel Ortiz, em plena praia do Rio de Janeiro, neste domingo (04).

A lista foi grande: Sabrina Petraglia, Grace Gianoukas, Daniel Rangel, Daphne Bozaski e Marianna Armellini foram alguns nomes que apareceram no local.

"Domingo em ‘família, é tudo’! Delícia curtir uma praia com essa galera", descreveu o ator globalna legenda. "Que demais esse encontro", "Que delícia ver todos juntos, uma grande família", "Lindos demais", "Boa diversão a todos", dispararam os seguidores. João Baldasserini entrou recentemente em Família é Tudo. O ator, que estava no SBT com a novela A Infância de Romeu e Julieta, não escondeu sua alegria com o retorno.

"FAMÍLIA É TUDO, né??? Vamos confessar?! Um bom filho a casa torna! Feliz de entrar na novela do meu amigo querido e parceiro de tantos sucessos, Daniel Ortiz. Obrigado Daniel, obrigado Fred Mayrink pela oportunidade e confiança no meu trabalho", disparou na ocasião.

