Paulo André nega que BBB foi determinante para desempenho ruim em Paris

Paulo André, atleta, negou que tenha colado a culpa em sua participação no BBB 22, por ter tido um fraco desempenho na Olimpíada de Paris. Ele ficou no último lugar na prova dos 100m rasos e acabou virando chacota na web.

"Lamentável ver as manchetes dos meios de comunicação dizendo que botei a culpa no BBB por não ter conseguido um bom desempenho nas Olimpíadas. Essas palavras nunca saíram da minha boca dessa maneira. Sou eternamente grato ao Boninho por ter me escolhido e ter resolvido a minha vida. Entrei no BBB 22 com a conta financeira negativa, tive que vender meu carro para comprar fraldas para o meu filho, e olha que tinha sido semifinalista nas Olimpíadas de Tóquio. Arrisco dizer que nem se tivesse conseguido 3 medalhas olímpicas conseguiria colher o que colhi pós-reality", desabafou.

O atleta fez questão de frisar que ninguém o obrigou a participar do BBB 22. "Eu seria um lixo de ser humano se não fosse grato ao BBB e jogasse a culpa no programa. Ninguém me obrigou a estar lá. E eu faria tudo de novo, por tudo que vivi dentro e fora do BBB 22", frisou.

Em outro trecho, Paulo André reforçou que o BBB não teve culpa pelo seu desempenho na Olimpíada. "NÃO FOI O PROGRAMA BBB que me atrapalhou, foram as minhas escolhas e eu não me arrependo de NENHUMA sequer e falei sobre SACRIFÍCIOS, sempre um lado vai ter que ser sacrificado. E pra dar o melhor pro meu filho e pra minha família eu tive que, INFELIZMENTE, durante o ciclo, sacrificar o meu lado atleta", disparou.

