Maisa abre o jogo sobre sequelas após escapar de incêndio: "Renasci"

Maisa Silva abriu o coração ao relembrar o susto que viveu durante um incêndio em um apartamento nas suas férias que ocorreram no Recife, capital de Pernambuco, em julho de 2023, durante entrevista ao Fantástico, da Globo, neste domingo (4).

"Renasci"

A atriz e apresentadora explicou que o episódio foi o dia mais triste e o mais feliz de sua vida. "Eu e meus amigos tínhamos acabado de chegar de uma festa, éramos em oito no momento, e de longe foi o dia mais triste da minha vida e também o mais feliz porque eu renasci com pessoas que eu amo muito", declarou.

Apesar do susto, Maisa Silva destacou o livramento dos amigos com a situação. "É bem sério o que aconteceu com a gente, apesar de ninguém ter saído com nenhum arranhão, nenhuma sequela, nenhum machucado, todos os danos foram materiais, mas todas as vidas estão bem e isso é o que importa", disse ela, que refletiu sobre o fato em sua vida.

"Depois disso comecei a enxergar a vida de uma outra maneira, foi como se em um semestre, eu, todos os dias, tivesse mais força de vontade para correr atrás dos meus objetivos", pontuou Maisa.