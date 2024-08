Joelma lança nova música “respingo de saudade” com composição de Whindersson Nunes

A renomada cantora Joelma está prestes a presentear seus fãs com uma nova canção que promete tocar os corações: “Respingo de Saudade”. O lançamento está marcado para a meia-noite deste domingo (04) e estará disponível em todas as plataformas digitais. Além disso, os admiradores da artista paraense poderão conferir o clipe oficial às 20h do mesmo dia em seu canal no YouTube.

O cenário escolhido para as filmagens foi o encantador Parque do Utinga, localizado em Belém. Com suas trilhas sinuosas e vegetação exuberante, o parque proporcionou o ambiente perfeito para dar vida à atmosfera da música. A chuva, elemento central na inspiração da canção, também desempenhou um papel importante durante as gravações.

A participação especial no clipe fica por conta da ex-BBB Isabelle Nogueira, que empresta sua beleza e carisma à narrativa visual. A química entre Joelma e Isabelle é palpável, adicionando profundidade à história que se desenrola ao longo do vídeo.

A letra de “Respingo de Saudade” foi escrita em colaboração com o talentoso humorista Whindersson Nunes. Durante uma visita conjunta a Belém, os dois artistas foram surpreendidos por uma chuva repentina. Joelma, sempre espontânea, comentou que a chuva estava prestes a “virar toró”. Esse momento casual e genuíno serviu como ponto de partida para a criação da música, que aborda a saudade e a efemeridade dos momentos especiais.

As filmagens ocorreram no dia 18 de julho, e a equipe de produção caprichou nos detalhes. Para recriar a chuva, caminhões pipa foram utilizados, criando uma atmosfera mágica e nostálgica. Joelma, conhecida por sua versatilidade e estilo marcante, aparece em dois looks distintos no clipe: um traje transparente, vibrante em cores neon, que também ilustra a capa do single, e outro mais sóbrio, que contrasta com a intensidade da emoção transmitida pela música.

A expectativa é alta para o lançamento de “Respingo de Saudade”. Os fãs aguardam ansiosamente para ouvir a voz inconfundível de Joelma e se emocionar com a história visual que acompanha a canção. À meia-noite, todos estarão sintonizados, prontos para mergulhar nesse universo de saudade e lembranças.

Que a chuva de emoções nos alcance, e que Joelma continue a nos encantar com sua arte única. Preparem-se para sentir o “Respingo de Saudade”!