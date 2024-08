Gilberto Gil anuncia turnê de despedida em 2025

Aos 82 anos, o cantor e compositor planeja encerrar sua carreira de shows com uma série de apresentações. - (crédito: wikimedia commons Ministério da Cultura do Brasil)

Gilberto Gil, um dos ícones mais reverenciados da música brasileira, anunciou nesta terça-feira (6/8) que vai realizar a despedida dos palcos: Tempo Rei — Última Turnê. Aos 82 anos, o cantor e compositor planeja encerrar a carreira de shows com uma série de apresentações que se estenderão de março a novembro de 2025, passando por oito unidades da Federação, além do Distrito Federal, com 10 shows confirmados até o momento.

Em Brasília, no Mané Garrincha, a apresentação está marcada para 7 de junho, prometendo ser um dos eventos mais emocionantes do ano. Os ingressos estarão disponíveis ao público em geral a partir do dia 22, com preços variando entre R$ 90 e R$ 1.580. Uma pré-venda exclusiva para clientes do Banco do Brasil ocorrerá entre 19 e 22 de agosto.



Em comunicado, Gilberto Gil revelou as motivações por trás da decisão de realizar sua última turnê. "Foram vários os elementos que ponderei para chegar na decisão da realização de uma última turnê," explicou o cantor. "Houve reflexão sobre este mercado e também sobre a exigência física necessária para esses grandes shows. Quero continuar fazendo música em outro ritmo, mas, antes, teremos essa celebração bonita junto do público e da família."



A turnê Tempo Rei promete ser uma retrospectiva emocionante da vasta carreira de Gilberto Gil, que abrange mais de seis décadas de música. O setlist deve incluir grandes sucessos e clássicos que marcaram gerações, proporcionando ao público uma oportunidade única de vivenciar a magia de suas composições ao vivo pela última vez.



Agenda

15 de março de 2025 - Salvador (BA) - Casa de Apostas Arena Fonte Nova

29 de março de 2025 - Rio de Janeiro (RJ) - Farmasi Arena

30 de março de 2025 - Rio de Janeiro (RJ) - Farmasi Arena

11 de abril de 2025 - São Paulo (SP) - Allianz Parque

12 de abril de 2025 - São Paulo (SP) - Allianz Parque

07 de junho de 2025 - Brasília (DF) - Arena BRB Mané Garrincha

14 de junho de 2025 - Belo Horizonte (MG) - Arena MRV

05 de julho de 2025 - Curitiba (PR) - Ligga Arena

09 de agosto de 2025 - Belém (PA) - Estádio Mangueirão

15 de novembro de 2025 - Fortaleza (CE) - Centro de Formação Olímpica (CFO)

22 de novembro de 2025 - Recife (PE) - Classic Hall