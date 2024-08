Brasiliense Nicole Louise é confirmada no 'Estrela da Casa', reality da Globo

A humorista brasiliense Nicole Louise, 22 anos, foi confirmada entre os integrantes do Estrela da Casa. Com milhões de seguidores nas redes sociais, Nicole sonha em viver da música, com canções pop com toque de sertanejo. Para ela, a música é uma maneira de expressar os sentimentos. “Posso estar triste, feliz, com raiva, mas estou sempre cantando”, afirma.

Na adolescência, Nicole, que tem 1,83m, já foi jogadora de basquete e modelo. Aos 17 anos, em 2019, a jovem se emancipou e foi viver em São Paulo para construir a carreira na música. O primeiro vídeo da jovem no YouTube foi uma mistura inusitada: um mashup de Michael Jackson, Ivete Sangalo e Vitas, um cantor erudito russo.

"Acho que o meu diferencial é o que dizem: é muito isso de levar energia alegre para as pessoas enquanto eu canto, de tentar cativar, me preocupar com o que as pessoas estão sentindo. E obviamente eu canto muito do coração", declara a artista.

O Estrela da Casa estreia na próxima terça-feira (13/8), com 14 artistas que disputam o prêmio de R$ 500 mil, além de contrato com a Universal Music, turnê nacional, gerenciamento de carreira e música em uma novela da Globo.