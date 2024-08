Morre, aos 68 anos, o ator Ángel Salazar, um dos destaques de 'Scarface'

Sem as causas da morte divulgada, o ator de origem cubana Ángel Salazar foi encontrado morto no domingo (11/8), na casa de um amigo, no Brooklyn. Ele teria morrido enquanto dormia e, consta em antecedentes médicos, o histórico de problemas cardíacos. Um dos grandes momentos de Salazar no cinema se deu na parceria com Al Pacino, em Scarface (1983), no qual ele interpretou um dos capangas do icônico Tony Montana (Pacino). O intérprete de Chi-Chi tinha 68 anos.

Ao lado do protagonista Frank Modica, Salazar teve como último papel na tela a comédia The Gilbert diaries: the movie (2023). Ao longo da carreira cinematográfica, ele, por muitas vezes, teve papéis associados à criminalidade, caso de Un delincuente en Nueva York (2017) e ainda do filme anterior ao estouro de popularidade no cult com Al Pacino, de 1983: Corredor polonês, de 1979, que já tratava de temática associada a gângsteres.

Em 1988, Salazar teve papel num filme estrelado por Sally Field e Tom Hanks: Palco de ilusões. Também com o diretor Brian De Palma, e novamente ao lado de Al Pacino, e ainda Sean Penn, Ángel Salazar e coestrelou O pagamento final, em 1993.