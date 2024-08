Ronaldo Costa Fernandes lança livro 'A trama do avesso'

Ronaldo Costa Fernandes: trabalho febril e braçal com as palavras - (crédito: Arquivo pessoal)

Poeta e ficcionista, Ronaldo Costa Fernandes é doutor em Literatura pela UnB e escritor na poesia e na ficção. Hoje, às 19h, o Beirute da 109 Sul recebe o autor no lançamento do livro de poemas A trama do avesso, nona publicação de Ronaldo, que narra o desequilíbrio do mundo e o êxtase da vida.

Política e beleza são temas da obra que transitam entre a oposição e o equilíbrio na escrita lírica. Resultado de uma maturação poética do autor, Ronaldo considera o lançamento como a cristalização do fazer poético com domínios de expressão: "É o ápice de toda a minha trajetória até agora." Espantado diante da incapacidade de adaptação do mundo, a inspiração de se expressar na poesia o salvou.

Febril e braçal é como Ronaldo descreve o processo da escrita. Crente que em todo poeta exista uma inquietação sobre o status quo, a política é abordada como uma ferramenta do escritor no processo de mudança: "Não, necessariamente, o equilíbrio é alcançado, e aí está a dialética entre a proposta e a frustração." Ronaldo enfatiza que qualquer atividade artística deve dialogar com as questões sociais do povo. "A poesia não pode ser apenas panfletária, mas também uma expressão de revolta social", argumenta.

A personificação da cidade sempre foi uma preocupação nas obras de Ronaldo, lugar retratado como uma entidade repleta de tensão. "Na minha poesia, a cidade dialoga com a condição humana existencial", completa. O cotidiano é abordado em pequenos atos que se transformam em grandes temas, assim como é na vida.

O livro incita perguntas simbólicas aos leitores, como se os anjos pertencem à espécie das aves ou ao gênero humano. Desde a infância, Ronaldo rezava para o anjo da guarda e o via como a fabulação de um realismo mágico. Histórias da vida do autor o inspiram a escrever os poemas e proporcionam ao público a identificação e humanização. Outro episódio narrado foi quando o poeta intrigou-se com a inclinação da calçada do Leblon e percebeu como caminhava torto: "A inclinação física de um caminhar me fez pensar que eu estava desequilibrado no mundo. Se consertar a calçada eu me conserto também?"

O título do lançamento representa a trama de acontecimentos ao avesso que a vida é: destino, acontecimentos, reviravoltas e romances. Avesso da trama ou a trama do avesso: ambos os nomes parecem bons para o escritor e representam a mensagem principal. "Todos somos o personagem principal de uma trama, a sua própria vida. O avesso é o mundo que está sempre em desequilíbrio, tentando reorganizar-se o tempo todo", sustenta.

Ronaldo reflete que o propósito da vida é o despropósito, a ausência de motivos que sempre resulta em uma busca por razão. "O romance é sempre desequilibrado, cabe ao escritor tentar organizar. Fazer poesia é buscar por um motivo, afinal", conclui. A trama do avesso é um convite para atravessar cenários existencialistas e fascinantes da vida do autor.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Lançamento do livro A trama do avesso de Ronaldo Costa Fernandes

Na quarta-feira (14/8), a partir das 19h, no Beirute (SHCS 109 bloco A loja 2/4)