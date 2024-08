Manu Bahtidão anuncia pausa em shows para tratamento médico

Manu Bahtidão, a cantora de 38 anos conhecida pelo sucesso Daqui pra Sempre, anunciou que precisará se afastar dos palcos por pelo menos 10 dias para tratar de um problema de saúde. A decisão foi divulgada em uma nota oficial pela MA Produções e pelo escritório Adelia Soares Advogados, sem revelar detalhes sobre o diagnóstico da artista. O comunicado destacou a necessidade de preservação da saúde de Manu e expressou a confiança de que ela retornará em breve com sua energia habitual.

Recentemente, Manu compartilhou com seus seguidores um vídeo nas redes sociais, onde explicou que estava com febre e havia perdido um voo devido à sua condição. "Estou com uma febrezinha. Vou ao médico, não sei se é garganta. Já, já eu fico bem," disse a cantora, que não fez mais aparições públicas desde então. O vídeo evidenciou o momento de fragilidade da artista, que permanece fora das redes sociais desde então.

Os fãs e colegas de profissão demonstraram apoio e desejam uma pronta recuperação para a cantora. Simaria, por exemplo, enviou uma mensagem de força, enquanto outros seguidores expressaram preocupações sobre a saúde de Manu e destacaram a pressão da vida pública. Comentários como "Fique bem, Manu. Não precisamos ser perfeitos e nem dar conta de tudo" refletem o carinho e a compreensão do público em relação às dificuldades enfrentadas pela artista.

Além das questões de saúde, Manu foi notícia recentemente por ter revelado detalhes sobre seu relacionamento com Anderson Halliday. Ela compartilhou que o romance começou de forma complicada, quando ambos estavam comprometidos com outras pessoas. Manu confessou que, apesar da dor que isso causou, seu relacionamento com Halliday evoluiu de maneira intensa e sincera. Esta revelação sobre sua vida pessoal, aliada à sua pausa para tratamento, manteve Manu em evidência na mídia e nas redes sociais.