Tema de mostra no CCBB, Jean-Claude Bernardet detalha experiências no cinema

A história de vida do professor emérito da Universidade de São Paulo (USP) e um dos criadores do curso de cinema pioneiro, no Brasil, na Universidade de Brasília, Jean-Claude Bernardet extrapola a narrativa de Wet mácula (livro coescrito por Sabina Anzuategui), feito a partir de entrevistas com Bernardet, sob organização de Heloisa Jahn. Dono de uma relação muito passional com Jean-Claude, o diretor Kiko Goifman (autor do novo clássico FilmeFobia que rendeu a Bernardet o prêmio Candango de melhor ator), vê o amigo como um ser humano ousado e moderno, além de sempre disposto "Aos 88 anos, ele está vocacionado a novas aventuras. Ele não quer se repetir. Há uma auto-proposta de se desafiar. Isso, além de maravilhoso, o torna uma pessoa instigante", diz Kiko.

Belga, intelectual; no passado, cassado politicamente e soropositivo, Jean-Claude nunca quis servir ao papel de vítima. Com 75 anos de Brasil, ele gozou de intimidade esporádica de mestres como Glauber Rocha, Leon Hirszman e Nelson Pereira dos Santos. A partir da exibição de 20 filmes, apresentados, de graça, no CCBB, é possível ver a interação dos elementos da mostra sob curadoria de Andréa Cals, Bernardet e o cinema, entre os dias 16 de agosto e 5 de setembro.

"Considero a contribuição do Jean-Claude para o cinema como gigantesca e essencial. Durante décadas, com as críticas e análises de filmes, Jean-Claude estabeleceu um diálogo com cineastas: ele afetou, por exemplo, o cinema de Glauber Rocha, afetou o cinema de Eduardo Coutinho. Então são ícones! Quando ele escrevia alguma coisa a respeito deles eles, havia o pensavam (em retribuição): tem filmes que foram feitos em resposta a comentários de Jean-Claude. Há participação dele como diretor, e ele atua em tudo: crítico, ensaísta, professor — é um homem múltiplo", pontua Goifman.

Com 25 livros publicados, e passagens em instituições importantes como o Instituto Goethe, Bernardet mobiliza esforços atualmente de diretores como Taciano Valério, com quem trabalhou por três ocasiões. "Há força na dimensão de se reinventar e ainda no contato, ou seja, a inflamação dos afetos que ele traz. Bernardet traz partilha, acolhimento e expõe críticas. Mas traz a novidade de encanto. Com ele, há a possibilidade de formular sensações, conceitos, criar, vibrar e, no final das contas, fechar aquela obra (proposta) com início, meio e fim", comenta Taciano Valério.

Na mostra do CCBB, haverá projeção de O caso dos irmãos Naves (1967), feito em parceira com Luiz Sergio Person; Fome (2015), obra com Cristiano Burlam, e o autor do clássico Brasil em tempos de cinema (1967), ainda desponta, criativamente, em Brasília: contradições de uma cidade nova (de Joaquim Pedro de Andrade) e em #eagoraoque, feito ao lado de Rubens Rewald, em 2020.