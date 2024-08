Eliezer fala sobre vida sexual com Viih Tube durante a segunda gravidez

Eliezer abriu o coração em torno das expectativas pela chegada do segundo filho, Ravi, fruto do seu casamento com Viih Tube. O influenciador e ex-BBB, que já é pai de Lua Di Felice, de 1 ano, comentou sobre a intimidade na união com a youtuber nesta fase.

Em entrevista ao jornal Extra, o empresário foi sincero e explicou que, mesmo com a recuperação do deslocamento de placenta sofrido pela companheira, buscou respeitar o espaço dela.

"Viih teve um descolamento de placenta, já se recuperou. Mas descobrimos que o útero dela estava muito baixo, e relação sexual poderia fazê-la sangrar muito. Ela também não se sente muito confortável em transar neste período. Eu vou muito no tempo dela. Sem contar que a barriga já está pesando muito. Está tudo certo", explicou Eliezer, que ainda apontou alguns desejos inusitados de Viih Tube nesta gestação.

"Tenho feito muitas massagens na Viih. Ela gosta e os pés agora têm inchado muito. Como ela não cozinha, também realizo os desejos de grávida. Ela está na fase de só querer guacamole", disse o ex-BBB.

