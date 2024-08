Haja baba: continuação do revolucionário Alien ganha as telas do cinema

Num tempo situado 20 anos depois da narrativa de Alien (1979) e mais de 35 anos antes de Aliens: o resgate (1986) chega-se ao andamento de Alien: Romulus, thriller de terror espacial, sob produção de Ridley Scott e direção de Fede Alvarez (Evil dead), que assume um posto antes ocupado por James Cameron, David Fincher e Jean-Pierre Jeanuet, numa corrente de títulos que incluem Prometeu e Alien: Covenant.

"O filme traz uma montanha russa emocional e existencial", defendeu o ator David Jonsson (da série Industry), integrante do jovem grupo de colonizadores, numa rotina massacrante que inclui a vivência numa estação espacial abandonada. Na mesma condição está a personagem de Cailee Spaeny (Guerra civil), Rain Carradine, que, passada a morte dos pais, quer extrapolar o cotidiano na colônia Jackson's Star. Criado pela corporação Weyland-Yutani, como uma pessoa artificial Andy (Jonsson) é o irmão de Rain, sempre empenhado em protegê-la. Tyler (Archie Renaux, de Upgrade: As cores do amor), na trama, é o ex-namorado de Rain, e completa o grupo central com Kay, a irmã de Tyler interpretada por Isabela Merced (The last of us).

Com direito à consultoria de James Cameron no desvendar da mitologia acerca de Aliens, o filme desenvolve a tirania da corporação Weyland-Yutani e o despertar de criaturas assustadoras como o extraterrestre Xeno, além de parasita com ares de aranha, vistos às dezenas. Apelando para o rifle F44AA, com muitos efeitos criados no Studio Gillis, os tipos heroicos têm a companhia indesejável de criaturas úmidas, brilhantes e pegajosas celebradas na franquia do cinema.

A exemplo da importante nave Nostromo, a Corbelan ganha peso no enredo, sendo pilotada pela personagem da estreante Aileen Wu, Navarro. Com prometido clima claustrofóbico, Alien: Romulus se apoia ainda na existência de Renaissance, uma estação espacial composta pelos módulos Romulus e Remus.