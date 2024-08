Após 17 horas, Lucca resiste e ganha imunidade no "Estrela da Casa"

Na tarde desta quarta-feira (14), a primeira prova do programa "Estrela da Casa" chegou ao fim com Lucca garantindo a vitória. O cantor, que resistiu impressionantes 17 horas na prova, conquistou a primeira imunidade da competição e um prêmio de R$ 7.300. Ele disputou o desafio final contra Rodrigo Garcia e se destacou por sua resistência.

Durante a prova, os participantes precisavam permanecer dentro de um celular cenográfico, segurando um cartão através de um acesso lateral. A dificuldade aumentava conforme o tempo passava, com o valor do prêmio crescendo a cada hora. Além disso, imprevistos foram adicionados para testar a persistência dos competidores, e Lucca terminou a prova coberto com tinta azul, resultado dos desafios impostos.

Com 26 anos e natural de Goiânia, Goiás, Lucca é o representante do ritmo sertanejo na casa. Influenciado por seu pai e avô, ele começou a cantar na adolescência e chegou a formar uma dupla com o irmão. Agora, ele busca se destacar no programa defendendo seu estilo musical em meio aos outros 13 participantes.

O programa de estreia deu aos telespectadores uma visão inicial dos participantes, e as torcidas já começaram a se mobilizar nas redes sociais. O público pode votar na enquete da Quem para apoiar seu artista favorito e acompanhar como cada cantor se sai na competição. Com 14 cantores competindo, a disputa promete ser intensa e emocionante ao longo da atração.