Andressa Urach sobre viver do sexo: ‘Sofrer o julgamento que passo ninguém quer’

Nesta quarta-feira (14), Andressa Urach compartilhou em seu Instagram que frequentemente recebe pedidos de ajuda financeira, mas prefere orientar as pessoas a buscar seu próprio caminho. A criadora de conteúdo adulto, que já teve um passado de prostituição, revelou que é alvo de muito julgamento, mas destaca que o sucesso que alcançou vem de sacrifícios pessoais. "Um milhão de pessoas vem me pedir dinheiro. Sabe o que eu faço pra ganhar? Dou muito minha periquita. Quer a vida que eu tenho? Sacrifica como eu sacrifiquei," afirmou Urach, enfatizando que alcançar seus objetivos exige esforço e resiliência.

Aos 36 anos, Andressa passou por uma cirurgia de bifurcação da língua, um procedimento que realizou com o intuito de aumentar as visualizações dos vídeos eróticos gravados por seu filho, Arthur Urach. Ela relatou que os primeiros dias após a cirurgia foram desafiadores, com dificuldades para falar, comer e dormir. "Já fazia muitos anos que eu queria fazer isso. Quando era adolescente já tinha essa vontade, mas agora que me deu coragem," explicou ela, revelando seu desejo de explorar novas formas de prazer.

A decisão de se submeter ao procedimento gerou certa resistência inicial de seu namorado, Lucas Ferraz, embora ele tenha eventualmente aceitado sua escolha. Andressa destacou que, apesar do desagrado dele, ela estava determinada. "Lucas não queria, mas respeitou minha decisão. Minhas expectativas estão altas. Acredito que essa bifurcação trará um diferencial significativo e aumentará a minha satisfação e a dos meus fãs," afirmou, mostrando otimismo sobre os impactos positivos da cirurgia em sua carreira e na interação com seu público.

Com a cirurgia, Urach espera elevar suas performances a um novo nível e maximizar a satisfação de seus seguidores. Ela também frisou que, apesar das críticas e desafios, está empenhada em transformar suas experiências e decisões em oportunidades de crescimento e inovação no setor em que atua.