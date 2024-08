Sesc Festclown começa nesta quinta e traz ao DF mais de 30 espetáculos

O Sesc FestClown, maior festival de palhaçaria da América Latina, começa nesta quinta-feira (15/8) no Teatro Newton Rossi, às 19h30. A primeira atração será o espetáculo Imagine Toi, o ator francês Julien Cottereau, expert em mímica e ex-integrante do Cirque du Soleil. O primeiro dia do festival, que segue até domingo (18/8), tem entrada gratuita sujeita a lotação.

O DF será palco para mais de 50 artistas e 32 espetáculos que vão ocupar o Sesc Ceilândia e o Teatro Paulo Gracindo, no Gama, além do Vila Clown que vai contar com um circo montado no estacionamento, palco externo e carreta-palco, nova unidade móvel do Sesc-DF.

O festival tem programação matutina em todo fim de semana, começando no sábado (17/8), às 10h, com a apresentação do Firulas Musicais. Ainda no sábado (17/8), haverá a Sessão CineClown, na sala de vídeon no foyer do Teatro Newton Rossi. A exibição do seriado documental Palhaças do Mundo começa às 13h e fala sobre a poética da palhaçaria e sobre os artistas brasileiros que trabalham nessa seara.

Serviço

Sesc Festclown

A partir desta quinta-feira (15/8) até domingo (18/8). Nesta quinta, a partir das 19h30 e na sexta-feira (16/8), às 18h30. No sábado (17/8) e no domingo (18/8), a partir das 10h, no Teatro Newton Rossi do Sesc Ceilândia (QNN 27 Área Especial Lote B) e no Teatro Paulo Gracindo (SIND QI 1 - Gama, Brasília)