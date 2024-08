The Weeknd e o boicote “eterno” ao Grammy

Podemos considerar “Blinding Lights“, do The Weenkend a música mais injustiçada da história do Grammy?

“Blinding Lights“, lançada em 2019 pelo The Weenkend, é a música mais reproduzida na história do Spotify com mais de 4 bilhões de reproduções e a primeira a passar mais de um ano no top 10 da Billboard. O The Weeknd também conquistou dois números um nas paradas e recebeu aclamação da crítica e do público, além de realizar produções de clipes conectados. No entanto, no Grammy Latino de 2020, o cantor não levou nenhum troféu para casa.

Rumores indicam que o Grammy teria evitado indicar o The Weeknd devido à sua performance no Super Bowl, uma semana antes da cerimônia. No entanto, vários artistas, como Lady Gaga em 2017, se apresentaram em ambos os eventos. O The Weeknd, insatisfeito, anunciou em 2021 que boicotaria a premiação, decidindo não submeter mais seus trabalhos para concorrer.

Em entrevista ao The New York Times, o The Weeknd afirmou que não compareceria mais ao Grammy. Mesmo com três Grammys, ele criticou a academia por categorizar seu álbum “Starboy” de forma inadequada, colocando-o em categorias de hip-hop e R&B, geralmente reservadas a artistas negros, enquanto outros artistas, como Justin Bieber, também expressaram descontentamento com as categorias.

Na época, o CEO da Academia de Gravação, Harvey Mason Jr., respondeu a banda e expressou descontentamento com as críticas, dizendo que “ficamos desapontados quando alguém fica irritado“. Outros artistas como Kanye West, Drake, Fiona Apple e Frank Ocean também boicotam a premiação, não enviando seus álbuns para julgamento.

The Weeknd anuncia show único no Brasil em setembro

A apresentação, produzida pela Live Nation, segue a turnê recorde After Hours Til Dawn Tour 2022/2023 do The Weeknd, que teve um sucesso incrível na América do Norte, Europa, Reino Unido e América Latina com mais de 60 datas esgotadas em estádios e com mais de 3 milhões de participantes. A turnê também incluiu duas datas em estádios em São Paulo, no Allianz Parque, em outubro do ano passado.

Vale destacar que no próximo dia 7 de setembro de 2024 no Estádio MorumBIS, The Weeknd estreará uma produção nunca vista antes.

Vale lembrar que o Embaixador da Boa Vontade do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, Abel “The Weeknd” Tesfaye, fará novamente uma parceria com o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas para contribuir com o Programa Humanitário XO, que apoia a crise global sem precedentes da fome. Com isso, o equivalente a US$ 1 de cada ingresso vendido será revertido para esta causa importante.