Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (19/8)

A distinção

Data estelar: Júpiter e Saturno em quadratura; Lua Cheia em Aquário.



A única condição que um ser humano pode obter para se distinguir dentre seus semelhantes é o quanto sua percepção estaria aberta para conhecer o mundo Divino, no qual tudo e todos nos movimentamos e experimentamos ser, e as poucas pessoas que têm essa distinção são discretas, porque estão ocupadas prestando serviço para o bem de toda nossa humanidade.



Enquanto isso, ninguém acha bonito carecer de distinção, todos queremos ser reconhecidos, ser alguém que se destaca na multidão, mas como a verdadeira distinção que só a percepção espiritual oferece parece difícil demais de se obter, buscamos essa distinção através de atributos exteriores, como diplomas, objetos e roupas exclusivas, porque, de fato, na civilização as pessoas são tratadas de acordo com sua aparência, e não pela qualidade de seu desenvolvimento e evolução.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tudo que anda parecendo impossível se mostrará muito melhor na mesma medida em que você se atrever a avançar, a despeito de não ter certeza sobre absolutamente nada. É preciso depositar confiança no mistério da vida.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os sinais são confusos, misturados e contraditórios, porém, são o fiel reflexo do que anda acontecendo no mundo e com as pessoas em geral, e você não é uma exceção. No entanto, parece que está indo tudo muito bem.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sentir medo não é necessariamente uma profecia, o dom que alerta sobre os perigos e impossibilidades vindouras. O medo também é uma medida do tamanho do que está em jogo, e da preparação tensa que a alma desenvolve.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Apesar de haver uma ponta de decepção por tudo ser diferente do que você imaginava, se você atravessar rapidamente esse estado de ânimo perceberá que as diferenças são favoráveis e auspiciosas. Tudo melhor do que o pensado.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A alma resiste porque, no fundo, sente medo e vertigem do que anda acontecendo. Seria melhor você atravessar esse estado resistente da alma o mais rapidamente possível, para você aproveitar os favores que a vida oferece.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Divulgue somente uma parte do que você anda fazendo, e mantenha as questões mais importantes sob um manto de discrição, agindo sigilosamente, porém, com suficiente firmeza para não perder o domínio. É por aí.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

São momentos que definem muita coisa, e precisam ser tratados com todo o cuidado e atenção que merecem, já que uma boa parte do seu destino se encontra em jogo no meio de todas essas coisas que andam acontecendo vertiginosamente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Aposte todas suas fichas para fazer acontecer suas pretensões, porém, tome cuidado para que nessa empreitada você não atropele ninguém nem muito menos passe por cima das pessoas que estão aí com muito boa vontade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Parece que muita coisa está no fim, mas na verdade há muito mais ainda começando neste momento de sua vida. Você escolhe, por isso, em que focar mais sua consciência, se naquilo que acaba ou se em tudo que começa.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Valorize sua atuação e seu esforço, porque dessa forma você também colherá o olhar de aprovação das pessoas que acompanham sua alma nesta parte do caminho. A valorização mutua é fundamental para os bons relacionamentos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Seus interesses devem ser valorizados, principalmente por você, para que, inclusive, as pessoas os respeitem e valorizem também, e isso as faça colaborar positivamente para que tudo aconteça da melhor forma possível.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nem tudo está no devido lugar e nem sequer as pessoas com que você conta atualmente são as certas, porém, assim mesmo é sua presença também em relação a elas. Porém, com tudo fora do lugar, ainda assim o destino procede.