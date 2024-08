Neto de imortal da ABL, Gab Lara protagoniza espetáculo da Broadway

O ator, cantor e compositor Gab Lara, de 28 anos, vive um dos momentos mais importantes de sua carreira artística. Ele está em cartaz com o premiado espetáculo da Broadway Querido Evan Hansen, no papel do protagonista Evan Hansen, ao lado de nomes como Vanessa Gerbelli, Thati Lopes, Mouhamed Harfouch e Hugo Bonemer, entre outros. Sob direção de Tadeu Aguiar, o musical desembarcou em São Paulo após temporada no Rio de Janeiro.

“Desde que assisti ao musical na Broadway, em 2018, vinha sonhando com a oportunidade de interpretar o Evan. Sempre achei que tinha tudo a ver com meu trabalho, que encaixaria perfeitamente com meu perfil. Quando soube que havia sido aprovado para interpretar o protagonista, fiquei feliz demais. Me joguei no universo da peça, estudei muito, aumentei a quantidade de aulas de canto por semana, fiz de tudo para dar o meu melhor, pois sei da importância que tem essa peça.", declara Gab.

Querido Evan Hanser consegue tratar de um assunto delicado e urgente (a saúde mental de jovens na contemporaneidade) de uma forma leve e esperançosa. A taxa de suicídio entre adolescentes só cresce a cada ano e o Brasil está entre os países com o maior número de casos.

Otto Lara Rezende

Neto do prestigiado jornalista Otto Lara Rezende, Gab não poupa elogios ao avô. "Queria muito ter conhecido meu avô. Sinto muito orgulho de ser neto de um imortal da Academia Brasileira de Letras, mas, principalmente, pelo que escuto falarem sobre ele. Uma pessoa íntegra, honesta, verdadeiramente democrata. Já pensei várias vezes :o que meu avô acharia disso? Como ele lidaria com o Google, ou o Chat GPT, o que ele pensaria do Instagram ou do TikTok, ou da crise da democracia no mundo todo, da crise da verdade. Sempre tenho esse desejo: de ver a contemporaneidade pelos seus olhos, ouvir suas opiniões. Claro que existe uma certa pressão de ser neto de um escritor desse escalão, mas isso só me motiva a ser melhor", declarou.

Gab já atuou em musicais famosos como Cássia Eller – o musical, Clube da Esquina – os sonhos não envelhecem, O despertar da primavera, O garoto da última fila e Sonho de uma noite de verão. Recentemente, ele lançou o EP chamado Sede de você.

