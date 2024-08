Célia Porto apresenta canta clássicos do Legião Urbana no Espaço Renato Russo

Intérprete de Renato Russo reconhecida pelo próprio compositor, a cantora Célia Porto comemora o aniversário de 50 anos do Espaço Cultural Renato Russo com um show em homenagem ao vocalista da Legião Urbana. Hoje, a partir das 17h, Célia incorpora o compositor acompanhada de quatro músicos: Rênio Quintas, Daniel Sarkis, Ge Mendonça e Stive Marta. Atemporal é como a cantora descreve a icônica banda brasiliense que revolucionou o rock nacional.

Célia revisita o repertório da Legião constantemente. Autora de um álbum de homenagem à banda (Célia Porto canta Legião Urbana, lançado em 1996), o disco teve aval de Renato, que a ajudou a escolher o repertório. O projeto idealizado por Rênio Quintas foi lançado depois da morte do compositor. O repertório das releituras é revivido quando Célia pretende fazer um show: "Ele está sempre aqui, vivo ao decorrer dos meus trabalhos."

O destaque do CD é ter tido o envolvimento de Renato ao longo do processo, destaca Célia, que prestigiou o trabalho da cantora em vida. Fã de Legião desde a adolescência, o disco e a aproximação com o compositor são de extrema importância para a carreira de Célia. "O carinho e os conselhos de Renato marcaram a minha história profissional e pessoal. Legião é um conceito e sigo com o legado deles ao representar a poesia brasiliense", afirma. O CD foi muito bem aceito pela comunidade de fãs legionários.

Com muita dedicação profissional, Célia promete um show emocionante, divertido em que o público cante junto. Ela antecipa que o repertório abrange músicas que Renato escolheu pessoalmente para releitura: Eu sei, Esperando por mim, Os anjos, Vinte e nove e Andrea Doria. "A apresentação contempla desde o início até o último momento da banda com o Renato Russo", diz.

A intérprete percebe uma nova geração que gosta, acompanha e reflete sobre a atualidade das músicas da Legião Urbana, em contraponto a outra, que é avessa à banda. "Vejo uma espiral de fases entre o gostar e o não gostar da cultura antiga. Mas o que a Legião tem a dizer é profundo e psíquico, além de simplesmente ser uma música que você ouve sem reflexão", argumenta. O rock brasiliense surgiu após um grande período de repressão como um grito por liberdade, e Célia observa que nem todos os jovens estão preparados para pensar em tal profundidade.

Envelhecer como artista e manter o trabalho é um desafio para Célia. Acompanhar as tendências da atualidade de uma geração que consome as mídias muito rápido é difícil. A música da cantora é uma mensagem de um laço com a capital e, muitas vezes, atingir grandes festivais não parece dar certo com a proposta. "O artista tem que ser o reflexo do povo. Acompanho muitos músicos da cena local. O que me faz florescer forte é a conexão que tenho com Brasília e a arte brasiliense", reflete.

Célia Porto canta Legião Urbana

Hoje, a partir das 17h, no Espaço Cultural Renato Russo

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco



