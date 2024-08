Sucesso que revelou Vanessa Giácomo e Malvino Salvador, Cabocla volta ao ar

Clássico da dramaturgia brasileira, Cabocla estará de volta à TV Globo a partir de agosto no Edição especial. Exibida originalmente em 2004, a segunda versão da obra de Benedito Ruy Barbosa, escrita pelas filhas do autor, Edmara e Edilene Barbosa, gira em torno do amor da cabocla Zuca (Vanessa Giácomo) e do jovem advogado carioca Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira), entremeada por disputas políticas.



Cabocla é inspirada no romance homônimo de Ribeiro Couto — escritor da primeira fase do Modernismo — e se passa no fictício município rural de Vila da Mata, em 1918. De um lado da história, a disputa por terras entre os coronéis Boanerges (Tony Ramos) e Justino (Mauro Mendonça) e, do outro, a paixão de Zuca, personagem que revelou a atriz Vanessa Giácomo na TV, pelo "almofadinha" Luís Jerônimo, primo de Boanerges.



No começo da trama, a jovem está noiva do peão Tobias — vivido por Malvino Salvador, também em sua estreia na TV — mas acaba se encantando pelo bon-vivant depois de o rapaz passar uma noite no hotel de seus pais, Zé da Estação (Otávio Augusto) e Sinhá Bina (Jussara Freire). Luís, filho do exportador de açúcar Joaquim (Reginaldo Faria) e um assíduo frequentador de festas no Rio de Janeiro, é aconselhado pelo doutor Edmundo (Othon Bastos) a se mudar para o Interior ao ser diagnosticado com tuberculose.

As paisagens arejadas e frescas da simples Vila da Mata parecem ser o destino ideal ao rapaz. Basta uma noite no hotel para Luís se encantar com a tímida Zuca e mudar radicalmente seu comportamento. Mas, para viver esse grande amor, eles enfrentarão muita resistência por conta das diferenças sociais e do fato de Zuca ser noiva do teimoso e encrenqueiro Tobias.

"Apesar de ser muito crítica com o meu trabalho, é gostoso rever esse começo, esse encontro com a profissão. A maturidade também ajuda a gente a se olhar com mais generosidade. Cabocla sempre terá um lugar muito especial em minha vida, na minha trajetória", afirma Vanessa Giácomo.

Vanessa Giácomo e Daniel Oliveira em Cabocla (2004), na Globo (foto: Memória Globo)

Política

A outra trama central da novela trata da rivalidade entre os dois chefes políticos da região de Vila da Mata, os coronéis Boanerges e Justino. A disputa entre ambos pelo poder da cidade é clara, bem como a impossibilidade de entendimento. O tom político é uma marca forte na trama, que também enfatiza a questão agrária. Logo nas primeiras cenas, o vigário (John Herbert), de olho em dinheiro para sua igreja, comanda uma aposta de corrida de cavalos dos dois fazendeiros — representados por seus peões Tobias e Tomé (Eriberto Leão) — que ilustra bem essa oposição.



O coronel Boanerges é um político muito estimado pela população local. Ele e a mulher, Emerenciana (Patrícia Pillar), são os padrinhos de Zuca. Os dois têm uma filha, Belinha (Regiane Alves), que está de volta à casa dos pais após estudar na capital. O coronel Justino também é um forte líder político na região. Viúvo, ele vive com seus dois filhos, Neco (Danton Mello) e Mariquinha (Carolina Kasting), que não concordam com a postura do pai e com a forma como cuida de seus interesses. Enquanto Boanerges e Justino se enfrentam fortemente na política, seus herdeiros Belinha e Neco se apaixonam. Eles se conhecem voltando do Rio de Janeiro e, sem imaginar de quem são filhos, encantam-se um pelo outro. O amor do casal desperta uma guerra entre as famílias rivais.

Lindas memórias

"Se alguém me perguntar um ano que queria voltar na vida eu diria que 2004, quando fiz a novela. Foi uma história linda de contar. Esse trabalho teve um significado muito especial porque acabou sendo logo depois de Mulheres apaixonadas. Eu estava saindo da Dóris para uma personagem que representava exatamente o oposto", comemora Regiane Alves.

Tony Ramos conta que ficou muito feliz quando soube da reprise, 20 anos após a exibição original. "A importância do coronel Boanerges na minha carreira é daquelas que você coloca na galeria de toda uma carreira de 60 anos, como é a minha, e o Boanerges está lá, em um lugar especial, sem dúvida", declara.

Para Patrícia Pillar, a emoção é a mesma. "Tive a honra e o privilégio de fazer cinco novelas de Benedito Ruy Barbosa e, a meu ver, esse é seu mais belo texto. Os discursos de Boanerges e de Neco no último capítulo são, para mim, dos melhores textos já escritos em novelas", conclui.

Prevista para estrear em agosto, Cabocla tem texto de Benedito Ruy Barbosa, adaptado por Edmara e Edilene Barbosa, com direção de núcleo de Ricardo Waddington e direção geral de José Luís Villamarim e Rogério Gomes. Também estão no elenco nomes como Vera Holz, Sebastião Vasconcelos, Maria Flor, Umberto Magnani, Elena Toledo, Mareliz Rodrigues, Claudio Galvan, Rogério Falabella, Cosme dos Santos, Oscar Magrini, Aisha Jambo e Roberta Rodrigues, entre outros.