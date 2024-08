Halsey lança a inédita faixa ‘Lonely Is The Muse’ - (crédito: TMJBrazil)

A cantora pop Halsey, conhecida conhecida por misturar gêneros musicais, lançou nesta quinta-feira (15) a sua inédita faixa Lonely is the Muse, que já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music, via Columbia Records.

Lembrando o seu trabalho com Trent Reznor e Atticus Ross, assim como com Bring Me The Horizon, Halsey continua a provar que não está presa a nenhum gênero com este novo lançamento.

Halsey deu uma prévia da nova música aos fãs em suas apresentações como headliner no Festival Sziget, em Budapeste, e no Festival Flow, em Helsinque. Ela então estreou a faixa ontem à noite em seu show secreto no Koko, em Londres, onde não se apresentava desde 2015, quando promoveu seu primeiro álbum, Badlands.

Lonely Is The Muse chega como o terceiro lançamento de seu próximo quinto álbum de estúdio, após os lançamentos de Lucky e The End. Com Lucky, Halsey se tornou uma das poucas artistas a aparecer consistentemente na Billboard Hot 100 por 10 anos consecutivos.

Halsey já acumulou mais de 50 bilhões de streams globais, mais de 75 milhões de singles certificados pela RIAA, com todos os seus quatro álbuns anteriores certificados pela RIAA. Ela é uma das únicas artistas a ter quatro músicas diferentes que atingiram 1 bilhão de streams no Spotify, além de possuir dois singles com certificação diamante pela RIAA.

Halsey ainda está processando ‘sentimentos’ sobre perda de bebê

No próximo ano, Halsey completará uma década desde um dos momentos mais complicados de sua vida e carreira. Em uma recente participação no podcast She MD, a cantora refletiu sobre um aborto espontâneo que sofreu pouco antes de subir ao palco para um show importante aos 20 anos. Agora com 29 anos e mãe de um filho de três anos chamado Ender, Halsey ainda está processando esses sentimentos complexos.

“Eu estava em uma situação muito difícil porque era o início da minha carreira e havia muita coisa em jogo,” explicou a artista. “Havia parceiros corporativos, parceiros de mídia, mas, mais importante, havia mil crianças que esperaram o dia todo para me ver.” Ela revelou que foi durante uma apresentação do VEVO Lift, pouco antes do lançamento de seu álbum de estreia, Badlands, em agosto de 2015.

Naquele momento, Halsey, a artista, teve que tomar prioridade sobre Ashley, a pessoa. Ela enviou sua assistente à farmácia para comprar fraldas de adulto para conter o sangramento, tomou remédio para a dor e subiu ao palco para uma performance que foi registrada em vídeo. “Quando assisto a essa performance agora, me vejo pálida e suada, e minha voz está diferente,” comentou no podcast.

Em 2016, Halsey descreveu essa apresentação como “a mais raivosa de sua vida”. Ela percebeu que sua ordem de prioridades a fazia sentir que não era mais “um ser humano”. Após o show, ela vomitou profusamente em um estacionamento e embarcou em um avião para o Canadá para outra apresentação. “Me culpei por isso,” disse na época, “porque acho que a razão foi o estilo de vida que eu estava levando. Eu não bebia. Não usava drogas. Estava sobrecarregada – no hospital a cada duas semanas por desidratação, precisando de soro. Eu estava anêmica, desmaiando. Meu corpo simplesmente quebrou.”

Em junho, Halsey lançou o single The End, seu primeiro lançamento em mais de um ano, detalhando suas lutas de saúde e os desafios emocionais que enfrentou durante esse período. Os lucros da música foram destinados à Leukemia & Lymphoma Society e à Lupus Research Alliance. Ela também foi aberta sobre suas batalhas contra a endometriose, chegando a afirmar que estava “de volta às fraldas” após um procedimento para a doença.

Halsey retomou a carreira

Halsey seguiu com o single Lucky, que contém samples de Britney Spears, refletindo sobre os sacrifícios pessoais feitos em busca do estrelato. Embora ela olhe para trás, para o aborto espontâneo, com sentimentos de culpa e tristeza, Halsey prioriza agora sua própria felicidade e bem-estar.

Poucos dias após o lançamento de Lucky, Halsey publicou um post no Tumblr expressando suas emoções ao retornar aos olhos do público. No post, ela afirmou que seus fãs podem ser mais críticos do que qualquer outra pessoa.

Por muito tempo, Halsey priorizou seu público, mas agora está redefinindo seus limites. “Quase perdi minha vida. Não farei mais nada que não me faça feliz,” escreveu. “Quando fiquei doente, tudo o que conseguia pensar era em melhorar para voltar e fazer parte disso de novo, mas agora nem sei mais o que ‘isso’ é e quero me enfiar em um buraco e me arrependo de ter voltado.” Concluiu o post afirmando: “Sou uma pessoa, não um personagem de videoclipe.”

